Govern confirma tres nous casos de Covid-19 al país

El Govern d’Andorra ha confirmat aquest dilluns a la tarda que hi ha tres nous casos actius per Covid-19 al país. Tots tres són treballadors d’una obra d’empreses diferents. Cap d’ells ha requerit ingrés hospitalari. “En quests moments se’ls està fent l’enquesta epidemiològica per traçar una línia”, ha explicat el ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet. Els tres casos s’associen a una mateixa relació laboral, cosa que fa que “de moment, no ens faci preocupar massa”.



El ministre de Sanitat està fent proves de diagnòstic als contactes d’aquests tres treballadors de l’obra, una cinquantena de persones que estaran set dies confinades, per mirar de seguir una possible línia de contagis. Els treballadors pertanyen a la mateixa obra i “tenen símptomes similars”.



Govern, de boca del cap de l’Executiu, Xavier Espot, que ha comparegut juntament amb Benazet, ha insistit que “no hi ha cap motiu d’alarma. Hem d’estar tranquils, perquè no hi ha indicis que ens facin creure que l’augment de casos pugui ser exponencial”.



Com a conseqüència d’aquests tres positius, el Consell de Ministres reunit aquest dilluns ha decidit multiplicar els test de detecció com els PCR o TMA a diversos col·lectius del país per poder arribar a les 2.000 proves setmanals, segons ha quantificat Espot.



Així mateix, el cap de Govern ha informat que els actes de cinquanta persones o més, requeriran d’un protocol prèviament validat per l’Executiu. També tocarà els locals d’oci a “controlar” la clientela. Espot ha posat l’exemple de “petits grups que es reuneixen a la porta d’aquests locals de restauració o bars per fumar”. Govern manté l’horari de tancament d’aquests locals a la 1 de la matinada.



Pel què fa a l’ús obligatori de mascareta a espais públics de manera generalitzada, Espot ha explicat que ho estan estudiant i que n’informaran en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’aquest dimecres.



Tant Espot com Benazet han insistit en les “tres mesures més efectives” per controlar possibles rebrots, i que són “la distància de seguretat, el rentat de mans i l’ús de la mascareta”.



Finalment, les autoritats han recordat que si una persona té algun símptoma relacionat a la Covid-19, com problemes respiratoris, febre o qualsevol que s’assimili al d’una grip, ha de trucar al seu metge referent, qui li indicarà si l’ha de visitar, si ha d’anar a urgències o a fer-se una prova diagnòstica.