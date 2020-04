El Govern considera prematur que els ciutadans puguin anar a les segones residències fora del país

Encara s’haurà d’esperar un temps per poder anar a l’apartament de la platja o a la casa d’estiueig que molts andorrans tenen fora del Principat. Només els treballadors transfronterers i les persones amb urgències poden creuar la frontera hispanoandorrana aquests dies, i sembla que continuarà sent així durant unes quantes setmanes més. Malgrat que l’executiu espanyol ja ha posat sobre la taula la possibilitat de permetre als seus anar a les segones residències, el Govern es manté prudent.

Antoni Trilla, membre del comitè tècnic del coronavirus del govern espanyol, va revelar a l’inici d’aquesta setmana que la sortida a les segones residències seria el següent pas a fer després d’haver permès la sortida d'infants al carrer i de deixar que els adults surtin a córrer. Davant d’aquesta afirmació, el ministre portaveu, Eric Jover, ha assegurat que és aviat per parlar de la possibilitat que els andorrans amb residència a Espanya (o els espanyols amb residència Andorra) puguin circular lliurement en les pròximes setmanes. “Hem d’esperar que les fases de desconfinament es vagin consolidant per prendre decisions fermes. La mobilitat transfronterera es reprendrà quan es tingui la seguretat que la situació sanitària ho permet”, i ha afegit que considera prematur “posar una data al calendari”. En aquest sentit, ha remarcat que el contacte amb Espanya i França és constant i la desescalada es farà amb la màxima coordinació possible.

Tests de PCR als turistes

Igual que molts propietaris de segones residències de fora del país, el sector hoteler també espera que la reobertura de fronteres es produeixi aviat. Han suggerit que, per permetre l’entrada de turistes amb seguretat, se’ls hi facin proves de PCR a l’entrada. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, no va destacar la idea en la seva compareixença d'aquest dilluns i va recalcar que “s’haurà de dissenyar un model de mobilitat que garanteixi la seguretat de tots. En aquest sentit, tot s’està estudiant i les mesures que apliquem en un futur dependran de la capacitat que tinguem per fer proves de PCR massives”.