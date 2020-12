El Govern decreta un dia de dol nacional per la mort d’Òscar Ribas

El Govern ha declarat un dia de dol nacional amb motiu de la defunció de qui fou Òscar Ribas Reig, primer cap de Govern d'Andorra. Així ho ha anunciat aquest dissabte el cap de Govern, Xavier Espot, en una compareixença d'urgència a conseqüència de la notícia. Espot ha expressat les mostres de condol en nom de l'executiu i de tot el poble andorrà, i ha destacat "les seves grans contribucions a la conformació de la institució del Govern i la consolidació definitiva del Principat com un Estat de dret, democràtic i social". El dia de dol nacional s'iniciarà aquesta mitjanit i s'allargarà durant tota la jornada de diumenge. A més, les banderes dels edificis oficials romandran a mig pal entre diumenge i dimarts. A banda, l'executiu habilitarà un llibre de condolences a la planta baixa de l'edifici administratiu del Govern perquè tothom qui ho desitgi pugui deixar un missatge.

Durant el seu parlament, Espot ha definit Ribas com a un "gegant polític" i ha manifestat haver sentit sempre molta proximitat amb ell, tenint en compte que els separen dues generacions. Així, ha posat en relleu que molts ciutadans el recordaran per la consolidació d'Andorra com a un Estat democràtic durant el període constitucional, peça clau en l'elaboració del text, segons ha afegit Espot. "Tenia un tarannà i una forma de veure les coses molt equilibrada, ponderada, centrista i sempre aportant una perspectiva amplia i positiva als problemes", ha afegit, recordant que també va ser una figura que va contribuir a la "gestació i conformació del primer consell executiu". El cap de Govern ha conclòs destacant el paper de Ribas a l'hora de fer avançar el país cap a un model de separació del poder executiu i legislatiu.

Els horaris perquè els ciutadans puguin acomiadar-se d'Òscar Ribas serà de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 17 hores pel que fa a aquest dilluns, i dimarts s'establirà un horari de les 8 a les 17 hores de manera ininterrompuda. El funeral s'oficiarà a les 10 hores a l'església de Sant Julià i Sant Germà de Sant Julià de Lòria, i serà oficiat pel copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. Així, a conseqüència de les mesures preventives relacionades amb la pandèmia de la Covid-19, l'aforament estarà restringit, tot i que a l'acte s'aproparan tant Espot com la síndica general, Roser Suñé.



L'excap de Govern, Marc Forné, ha reconegut que Ribas va ser "un home dedicadíssim a la política des de molt jove" i va "lluitar per tenir drets polítics". A més, ha afegit que "es va esforçar perquè Andorra fos un país modern i també va treballar molt en la Constitució". "Es va atrevir a ser el primer cap de Govern de la 'reformeta'" ha afegit, destacant la seva valentia per ocupar el major càrrec de responsabilitat de l'executiu en un moment "on les competències que tenia eren molt poques".



També ha tingut unes paraules de record aquest dissabte al matí el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés. "Ens ha sobtat molt perquè ha sigut inesperat per tothom i és una gran pèrdua", ha dit. El cònsol ha recordat quan van treballar junts durant la seva primera entrada al Consell General i "també vaig estar amb ell quan vam entrar al Consell d'Europa". "Per a mí ha estat una pèrdua important, era una gran persona", ha conclòs.



Òscar Ribas va ser el primer cap de Govern d'Andorra, un càrrec que va assumir entre el 1982 i el 1984. Posteriorment, va jurar tres cops més per encapçalar l'executiu entre el 1990 i el 1992, entre el 1992 i el 1993 -durant la primera legislatura postconstitucional- i finalment el 1994. Precisament, Ribas va ser un dels més destacats impulsors de la Carta Magna i, amb ell al capdavant, Andorra va ingressar a les Nacions Unides. Va ser el primer mandatari que va parlar-hi en català. A banda, també va ser conseller general en dues ocasions, entre el 1972 i el 1979, i ambaixador especial per desenvolupar les relacions amb Europa entre el 2009 i el 2015.