Govern demana que els fills de pares separats acabin el confinament a la llar on es troben actualment

El Govern vol que els fills de pares separats es quedin a casa del progenitor en la que es troben actualment fins al final del confinament. El ministre portaveu, Èric Jover, ha destacat que es tracta d’una mesura que no agradarà a tothom però necessària per aturar la propagació del Covid-19. L’objectiu es evitar estrictament la mobilitat dels menors i garantir que no surtin de casa.

Jover ha recordat que en cas de manca d’entesa entre el pare i la mare o els tutors, aquests es poden adreçar als serveis socials per mirar de cercar una solució consensuada mentre duri l’estat d’excepcionalitat que ha reduït al màxim l’autonomia de moviments de totes les persones i en especial dels menors d’edat.