El Govern demanarà una PCR prèvia als turistes que pernoctin al país

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha posat en relleu aquest dimarts que el Govern treballa en establir el protocol a través del qual es demanarà que els turistes que vinguin aquest hivern al país a passar diversos dies hagin d'aportar una PCR o TMA negativa a l'hora de fer la reserva de l'hotel per certificar que no estan infectats. Ara com ara es treballa en establir quantes seran les nits de pernoctació a partir de les quals es demanarà aquest test previ, segons ha manifestat Martínez Benazet, afegint que això s'articularà a través de l'aprovació d'un decret que ho determinarà. De fet, ha manifestat que aquesta setmana ja hi podria haver definida l'estratègia.