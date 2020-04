El Govern destina més de dos milions per ajudes a l'habitatge

El Govern ha acordat aquest dimecres l'atorgament de més de dos milions d'euros per a ajudes a l'habitatge. En total havien rebut 1.454 sol·licituds, de les quals 1.072 s'han resolt favorablement. Perquè aquestes persones puguin començar a rebre ja els diners el Govern ha decidit començar a reemborsar aquestes ajudes i fer les verificacions sobre la documentació a posteriori, per comprovar que la quantia sol·licitada s'adiu als rebuts presentats.

El ministre portaveu, Eric Jover, també ha manifestat que l'eina que Educació posa a disposició dels alumnes per denunciar l' assetjament podrà registrar casos de ciberassetjament i també s'ha obert a la possibilitat que els infants d'entre 12 i 18 anys dels tres sistemes educatius puguin fer arribar qualsevol "dificultat" que puguin tenir en aquests dies de confinament. Aquest canal, tal com ha detallat Jover, estarà atès per tres tècnics, un inspector d'Educació i psicòlegs voluntaris.

A l'últim, i sobre el fons de solidaritat posat en marxa per l'executiu, Jover ha destacat que ja suma 1,5 milions en donacions i també ha remarcat que el número 828 ja ha rebut més de 23.000 missatges.