El protocol per la temporada d'hivern, enllestit a finals d'octubre

El Govern vol tenir enllestit el protocol sanitari a seguir durant la temporada d'hivern d'aquí a uns quinze dies, segons ha revelat aquest dijous la ministra de Turisme, Verònica Canals, que ha comparegut al costat del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, després de la reunió que ha tingut lloc a la seu de la Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) –en format presencial i telemàtic– amb els diferents agents econòmics del sector. La trobada ha servit per avançar en qüestions com el cribratge als professionals dels sector així com als turistes, els protocols per evitar la propagació de la Covid-19, i l’estratègia de comunicació i promoció del país a l'exterior.

De moment, encara hi ha diferents aspectes a decidir entre els diversos agents implicats i el comitè científic de l'executiu, com ara si caldrà cribrar els turistes en funció dels dies que pernoctin (una opció que haurà de ser voluntària) o com s'atendrà els visitants que donin positiu, tot i que en aquest cas ja hi ha un protocol que s'ha anat aplicant durant l'estiu. El que està clar, segons ha explicat Martínez Benazet, és la intenció de cribrar totes les persones que donin un servei públic i privat als turistes que visitaran el país durant la temporada d'hivern, així com al sector acadèmic, sanitari i sociosanitari, amb periodicitats diverses segons el sector. "L'objectiu és mantenir una societat el més vigilada possible quant a la infecció i el més lliure possible per fer la seva activitat protegida i que pugui protegir les persones que ens venen a veure; el missatge és molt potent de cara als turistes, ja que saben que poden venir a un país on les persones que les atendran estaran lliures del virus", ha afirmat Benazet.

Amb la tecnologia disponible (TMA, PCR o test d'antigen), es planteja fer un cribratge massiu, amb una proves que tenen un cost que oscil·la entre els 5 i els 7 euros, un cost que serà assumit pel Govern, segons han confirmat el ministre de Salut. En funció de la periodicitat en què es cribi cada col·lectiu, el cost serà més o menys elevat, tot i que "estem buscant proveïdors que ens puguin submnistrar grans quantitats de tests a un preu el més reduït possible", ha revelat Benazet.

El grup de treball per preparar la temporada d’hivern 2020-2021 s’ha reunit aquest dijous per segona vegada. Segons explica la CEA en un comunicat, la trobada ha comptat amb la participació dels ministres d’Afers Exteriors, Justícia i Interior, Turisme i Salut i persones dels seus respectius equips, així com representants d’associacions sectorials com Ski Andorra, la Unió Hotelera, Autèntics Hotels, l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic, l’Associació d’Agències de Viatge i l’Associació Eix Central, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i l’Empresa Familiar Andorrana.

Durant la reunió el Govern ha informat –tal com explica en un comunicat– que el consell de ministres aprovarà la setmana vinent la quota de temporers d’hivern. Tal com s’havia apuntat, la quota per aquesta temporada 2020-2021 serà un 30% inferior a la de la temporada passada. En el transcurs de la trobada també s’han tractat altres qüestions estretament vinculades amb les estacions d’esquí com l’aforament del transport per cable o als serveis de restauració. Uns paràmetres que s’assimilaran als aforaments en locals públics i en el transport en funció de la situació epidemiològica de cada moment.