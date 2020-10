El Govern fitxa l'epidemiòleg Antoni Trilla com a assessor

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la creació de dos comitès, un de científic i un altre de tècnic, que estaran formats per representants del sector, entre els quals hi ha dos experts, un català i un altre francès. En el cas català -del francès no ha transcendit el nom perquè encara l’han de designar les autoritats sanitàries- es tracta del doctor Antoni Trilla, cap del servei de medecina preventiva i epidemiologia de l’hospital Clínic de Barcelona. Trilla s’ha convertit en una veu autoritzada des de l’inici de la pandèmia amb les seves aparicions sovintejades a mitjans de comunicació de l’estat veí del sud.



Pel què fa als comitès, d'una banda, el científic està constituït per dos representants del ministeri de Salut, dos representants del SAAS, un membre del comitè nacional de bioètica, tres representants d'Actua Tech i dos representants externs reconeguts internacionalment com la doctora Magda Marquet i el doctor Jordi Serrano. Aquest comitè tindrà la funció d'assessorar sobre els darrers avenços científics i efectuar projectes de recerca amb les dades, a banda d'assessorar sobre les tècniques avançades per al futur.



Per altra banda, el comitè tècnic s'encarregarà d'assessorar el ministeri de Salut per tal de prendre les decisions directes que afecten la pandèmia, i estarà format per dos membres del ministeri de Salut, dos membres SAAS, un representant del col·legi de metges i dos assessors externs, un d'Espanya, que és el mencionat doctor Antoni Trilla, i un expert de França. Tots dos comitès col·laboren de forma sistemàtica conjuntament i amb la comissió d’infeccions.