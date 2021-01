El Govern s'espolsa la responsabilitat pel retard en l'arribada de les vacunes

“La vacuna Pfizer ve d'un acord formal amb el govern d'Espanya i de França perquè les vacunes destinades a diversos països d'Europa, arran d'un conveni signat al novembre, arribin a Andorra. És un acord formal i explícit. Segueix sent formal però ha succeït que tot i haver signat personalment alguns documents provinents de Pfizer, per aspectes aliens a nosaltres, que depenem de l'acord amb la UE, i per traves administratives internes del govern d'Espanya i de Pfizer, aquesta primera remesa de vacunes, que estan a Madrid, puguin sortir aviat”, ha explicat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el retard en l'arribada de la primera remesa de vacunes fabricades per la farmacèutica Pfizer.



“No depèn de nosaltres, que signem tots els documents administratius i jurídics que se'ns requereixen”, ha insistit Benazet, abans de fer una crida a la tranquilitat: “No hem de patir perquè tindrem vacunes”.



El dirigent espera que “puguin arribar en els propers dies”. Benazet també ha recordat que Andorra forma part del grup Covax, “que ens van notificar l'arribada de dosis suficients per vacunar 26.000 persones al país, i que aquestes arribarien durant el primer trimestre del 2020”.



La primera fase de vacunació dissenyada per l'executiu andorrà preveu administrar el remei per a la Covid-19 als residents als centres geriàtrics i al personal sanitari i sociosanitari.