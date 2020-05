El Govern estudia el marc jurídic per implementar el reconeixement facial

Pel que fa a la tecnologia IrisGuard i el r econeixement facial, el Govern ha informat que s'està analitzant de forma exhaustiva quin hauria de ser el marc jurídic que permetés implementar aquesta tecnologia amb el màxim de garanties i respecte a tots els drets i llibertats reconeguts per l'ordenament jurídic. L'executiu ha comentat aquesta tecnologia responent a una pregunta escrita que s'havia formulat des del grup parlamentari socialdemòcrata.

Així, des del Govern també declaren que el projecte pressupostari del departament de Policia preveia 162.156,65 euros per a l'adquisició d'equipament i instal·lacions de seguretat i vigilància amb la finalitat de garantir la seguretat extraordinària que suposa l'organització de la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern, que de moment es troba aturada per la situació de la crisi sanitària i que encara no s'ha decidit si es farà de forma telemàtica aquesta tardor del 2020 o es posposa a la primavera del 2021.