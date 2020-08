El Govern vol frenar els excessos de velocitat a Francesc Cairat amb passos de vianants elevats en comptes de radars

Pacificar el trànsit i reduir la velocitat amb què circulen alguns vehicles a l'avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria és una de les demandes que els veïns de la vila laurediana han reivindicat en diverses ocasions. Amb la remodelació d'aquest tram, que ha fet possible aconseguir que hi hagi dos carrils de circulació tant en sentit nord com sud, les queixes de la població s'han fet encara més evidents.

El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha informat aquest dimarts que el Govern posarà tots els mitjans per reduir la velocitat d'aquest tram, però no es farà necessàriament amb radars. Segons el ministre, el més probable és que s'instal·lin passos de vianants elevats, que aniran acompanyats de senyals intel·ligents que informaran de la velocitat a la qual se circula.

A banda d'aquestes propostes, el ministre ha recordat que darrerament s'han reforçat els controls policials a la zona, que s'han traduït "amb un nombre important de sancions". L'objectiu principal de l'executiu és que l'avinguda no sigui "una via de circulació ràpida", sinó un tram urbà.

D'altra banda, Torres ha reconegut que el millor escenari seria poder tirar endavant la fase dos del vial, al túnel de la Tàpia, "però les restriccions pressupostàries fan que hàgim de buscar solucions alternatives", com és el cas d'establir carrils reversibles "en èpoques d'alta afluència" de turistes.