El Govern externalitzarà la gossera

"Estem treballant per externalitzar o, en tot cas, per tenir una major implicació de les associacions amb la gestió de la gossera", ha declarat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, durant una visita a les instal·lacions de la gossera. Segons ha explicat la ministra, és una petició de les entitats col·laboradores com Bomosa i Laika, ja que demanen cada vegada ser-hi més presents. "L'any passat ja vam signar un conveni que implica molt més a les associacions", ha declarat Calvó, qui ha comentat que estan pendents d'una esmena dels grups de la majoria que incorpori una partida pressupostària per tal de tirar endavant un concurs.

En aquest sentit, ha indicat que preveu que el concurs surti durant el primer semestre d'aquest any i ha manifestat que a hores d'ara, Bomosa i Laika són les dues associacions més ben preparades per poder assegurar la missió de gestió de la gossera i la gatera, la qual hauria d'estar en mans d'alguna entitat abans de l'estiu. "Al final serà un concurs on tothom es podrà presentar però és veritat que, amb tota la feina que han fet aquests anys, són associacions que sabem que podran assegurar aquest servei", ha dit Calvó. Pel que fa a l'objectiu per tal d'externalitzar la gossera, la ministra ha reiterat que el que busquen és que les entitats es puguin implicar més. Per poder fer això, "hem de treure un concurs i poder donar una aportació econòmica perquè puguin fer la feina". Tot i així, també ha insistit en el fet que el Govern seguirà tenint la missió de mantenir el servei de gossera, ja sigui a través de l'aportació econòmica a les associacions o també exercint-hi un control. A banda, Calvó ha manifestat que tant ells com les entitats col·laboradores tenen la missió "d'anar sensibilitzant a la societat i als ciutadans per una millor tinença d'animals".

Una de les altres parts importants de la gossera són els voluntaris. "Estem buscant mecanismes per poder informar-los de la millor manera i poder recollir les seves propostes" respecte al canvi, ha indicat Calvó, qui ha comentat que els voluntaris ofereixen el servei de passejades, el qual "no podríem assegurar nosaltres amb els nostres mitjans".

Mort per una malaltia hepàtica

Una malaltia hepàtica va ser la causant de la mort de les dues gosses el novembre passat a la gossera, tal com ha indicat Jesús Muro, veterinari del servei oficial de Govern. Quan se'ls hi va comunicar que les dues gosses no estaven bé, es va procedir a dur-les a un centre veterinari, on es van fer les analítiques pertinents i on van observar que tenien una alteració hepàtica de signe crònic. Muro ha declarat que se les hi va receptar un tractament. Tot i així, les gosses van empitjorar i una va morir abans d'arribar al centre i l'altra ho va fer al cap de dos dies.

"L'informe del centre ens va comunicar que tenien una anèmia per pèrdua de sang", ja que hi havia una alteració al fetge i la sang no coagulava. Muro ha assegurat que tot i no utilitzar raticides, tot suggeria una intoxicació per aquest producte i per aquest motiu van decidir enviar les gosses congelades al laboratori especialitzat d'anatomia patològica de Barcelona on se'ls va fer una necròpsia i es va descartar una intoxicació per raticides. "Ens van apuntar que l'alteració hepàtica podia ser deguda a un bacteri", ha dit. El veterinari ha comentat que aleshores van enviar les mostres a un laboratori de referència en biologia molecular, on van descartar la infecció. "Ens hem quedat en un diagnòstic en el qual hi ha hagut una alteració hepàtica aguda que ha provocat un trastorn de coagulació", ha explicat Muro.

El director del departament d'Agricultura, Josep Maria Casals, ha recordat que tots els animals reben una visita clínica quan entren i quan marxen, a banda d'haver-hi una visita setmanal o també altres en casos d'urgència. "Cada animal que entra és sotmès a un tractament antiparasitari, tant intern com extern, a una vacunació i si l'animal no està identificat, també se'l registra", ha explicat.

Casals també ha mostrat els moviments dels animals gestionats per la gossera, la qual entre el 2017 i el 2019 ha rebut un total de 337 gossos, la majoria dels quals es produeixen arran de la recollida d'animals abandonats, tot i que també hi ha un nombre important d'animals que arriben a la gossera cedits pels seus propietaris. En aquest aspecte, les dades mostren una millora en termes d'ingressos entre l'any 2017 i el 2018 amb un descens de gairebé el 50%, gràcies a una reducció dels abandons.