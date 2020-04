El Govern garanteix el suport a les persones desallotjades arran de l'incendi de dissabte

El ministeri d' Afers Socials i la Creu Roja estan fent seguiment a les persones que van haver de ser desallotjades arran de l' incendi de dissabte a l'avinguda Carlemany i que van haver de ser reallotjades a un hotel de la capital, el Font del Marge.

Tal com ha manifestat el ministre portaveu, Eric Jover, ara com ara és "complicat" establir el calendari en el qual aquestes persones podran tornar als seus habitatges ja que "tot dependrà de l'estat de l'edifici", una qüestió que ara com ara està sent avaluada. Jover ha recordat que en una primera fase el Govern s'ha fet càrrec del reallotjament dels afectats que ara hauran de veure amb les seves asseguradores quines despeses es cobreixen en cas que hagin d'estar un temps fora de les seves llars. Si aquestes assegurances no cobrissin les despeses, és a dir, si aquesta "via de les asseguradores" no es pogués garantir, el ministre portaveu ha assegurat que l'executiu estarà "al costat" d'aquestes persones perquè puguin estar allotjades mentre hagin d'estar fora de casa seva.

Pel que fa a les dues persones ingressades a la Unitat de Cures Intensives, el seu estat continua sent molt greu.