El Govern habilita una web per fer seguiment dels contagis

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que a partir d'aquest divendres al vespre es posarà a disposició de la ciutadania una pàgina web que permetrà fer "un control epidemiològic del país". La plataforma també oferirà la possibilitat de fer un seguiment dels símptomes dels pacients, fer-se una autoavaluació i rebre les indicacions escaients del persona sanitari. Segons Martínez Benazet, el portal coronavirus.govern.ad, "facilitarà la supervisió dels pacients i la pandèmia al Principat".

Pel que fa al nombre de persones amb la Covid-19, el ministre ha admès que la xifra de contagis segueix pujant i ja hi ha 267 casos positius, 261 dels quals són actius. D'aquests, 71 són sanitaris i 19 del Cedre. A l'hospital hi ha ingressats 47 positius, 11 dels quals es troben a l'UCI. D'aquests, 10 requereixen intubació i ventilació mecànica. Ha destacat també que una de les persones de la Unitat de Cures Intensives es troba en un estat molt greu per una malaltia anterior i la resta estan estables.

Des del ministeri s'ha afirmat que segueixen a l'espera de rebre els reactius que "s'adapten a la nostra plataforma de diagnòstic" i els tests ràpids que s'han encomanat i que "s'estan endarrerint arreu del món per la falta d'estoc". També ha destacat que el servei d'Urgències a dia d'avui és baix, "funciona una tercera part del que és habitual", a causa de l'anul·lació de visites i la responsabilitat de la població. Martínez Benazet no ha descartat, a més, acollir malalts de països veïns "si tenim suficient capacitat hospitalària, ja que ells també ens han ajudat a nosaltres".

Un altre dels fets que ha posat sobre la taula és l' agressivitat en la que actua el virus a Europa, en relació amb el brot que va afectar la Xina o Corea del Sud. "Com a Barcelona i d'altres ciutats veïnes, tenim casos greus en gent jove". Tot i que, percentualment, Andorra és el quart país del món amb més casos de contagi, Martínez Benazet ha recordat que el sistema sanitari es manté capacitat per afrontar-los tots.

Per últim, ha destacat que s'han fins ara s'han recaptat un total de 14.200 euros solidaris, a través dels missatges SMS enviats al número 828.