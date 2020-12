El Govern limita la compra de tests d'autoconsum a dos per persona

El Govern ha aprovat aquest dimecres un decret que preveu l'autorització per a la venda a farmàcies dels tests ràpids d'antígens d'autoconsum tant per a nacionals com per a residents i treballadors transfronterers. El decret considera aptes els tests per a una mostra de presa nasal anterior o bé en saliva, i han d'estar homologats amb una eficàcia testada superior al 90%. Segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, “si el test dona un resultat positiu l'usuari està obligat a romandre aïllat al seu domicili fins que tingui el resultat d'una TMA posterior”.



El nombre de tests que es posin a la venda queda limitat en funció de l'estoc pel qual es puguin abastir les farmàcies, i que es garanteixi que n'hi ha per a tothom i que no hi hagi un desabastiment, sobretot els primers dies de venda. Per això el decret preveu la compra de com a màxim dos tests per persona. Per garantir aquesta mesura, les farmàcies duran a terme un registre dels compradors, amb el número de cens i nom dels ciutadans que els adquireixin.



Pel què fa al preu de venta d'aquests tests, com que cada proveïdor ha posat els seus preus, el Govern no en fixa ni mínims ni màxims. En tot cas, el Col·legi de Farmacèutics “s'ha compromès a vigilar que no hi hagi cap mena d'abús en el preu”.



Finalment, els turistes no podran comprar els tests d'autoconsum, però sí que se'ls podran fer a farmàcies o laboratoris. Per tant, l'autoconsum queda circumscrit als qui visquin al país i a la comarca veïna però que treballin al Principat.

Tests gratuïts

D’altra banda, cal tenir en compte que l’executiu ha comprat tests d’antígens que distribuirà de manera gratuïta entre la població (dimarts el ministre va anunciar que ja es compta amb 80.000). Aquestes proves començaran a ser distribuïdes aquest mateix dijous per part dels comuns que seran els encarregats de fer arribar aquestes proves a la població en funció d’una operativa que s’està “acabant de muntar” i en la qual es comptarà també amb la col·laboració de la Creu Roja Andorrana. Així, el ministre ha explicat que en les darreres hores s’han mantingut diverses reunions per preparar els protocols per al repartiment d’aquests tests.

Centres sociosanitaris

De manera paral·lela, Salut també treballa en les mesures que establiran que les persones residents en centres sociosanitaris puguin sortir durant aquestes festes de Nadal. Així, el titular de Salut ha concretat que s'està avaluant el protocol que caldrà complir si aquestes persones surten a passar unes hores fora dels centres, ja que ha manifestat que no tots els establiments donaran autoritzacions perquè hi hagi una pernoctació a l'exterior.

Mobilitat amb Catalunya

I quant a l’assimilació d’Andorra a l’Alt Urgell, el ministre portaveu, Eric Jover, ha manifestat que són optimistes que Espanya faci una declaració favorable perquè el pas per la frontera sigui possible, ja que cal recordar que la competència és de l’estat espanyol i no de la Generalitat. Així, Jover ha reiterat la “bona coordinació” amb les autoritats catalanes i espanyoles.