“Govern fa moltes auditories però encara no ha executat cap edifici de baix consum”

Tot i que l'Acord de París per a la neutralitat climàtica i els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) són sovint mencionats per part d'alguns ministres andorrans, la gestió del Govern pel què fa a la sostenibilitat s'ha endut aquest dimarts, en el marc del cicle de debats que organitza la Confederació Empresarial (CEA), un toc d'atenció per part del doctor en enginyeria i CTO d'Enginesa, Jordi Llovera, qui ha recordat que cap dels edificis projectats per l'Executiu, ni tan sols els darrers, tenen la catalogació de ser de baix consum.



La taula rodona de la conferència dedicada a la sostenibilitat, que també ha comptat amb la participació del director de FEDA, Albert Moles i del gerent de Dalle Consulting, Antoine Dalle, ha dedicat la part final de l'acte a les preguntes que poden emetre els espectadors mitjançant les xarxes socials. Un usuari ha preguntat fins a quin punt és important que empreses i institucions facin el càlcul de la seva petjada de carboni? Llovera entén que “és fonamental” que tant des de l'àmbit privat, però sobretot també des del públic, es tingui en compte quina és la quantitat total de gasos d'efecte d'hivernacle que emet per causa directa o indirecta l'activitat humana, i que això s'ha de promoure tant en l'activitat pública com privada.



L'enginyer ha recordat que Govern “ha fet moltes auditories i molts estudis però encara no ha executat cap edifici de baix consum, ni tant sols els inaugurats aquest any, com la Ciutat de la Justícia i el tanatori no ho són”. “No és factible que a nosaltres se'ns demani i a Govern se li escapin coses, això s'ha d'analitzar i s'ha d'evitar que torni a passar”, ha insistit Llovera, per a qui aquest 'descuit' pot haver ocorregut per “un problema de descoordinació entre ministeris”. En qualsevol cas, per al CTO d'Enginesa, “hi ha molta feina a fer”.

651x366 Jordi Llovera, CTO Enginesa / CEA Jordi Llovera, CTO Enginesa / CEA