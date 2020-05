El Govern no reduirà les beques d’estudi

A principis d'aquesta setmana el Govern va entrar a tràmit parlamentari una modificació de la Llei d' ajuts a l'estudi, la qual està prevista que estigui aprovada i en funcionament a mitjans de juliol. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha explicat aquest divendres que la modificació de la llei elimina el requisit del període de residència mínima de tres anys. Tot i els catorze nous articles i les dues noves disposicions, la ministra ha declarat que l'objectiu de la llei continua sent el de "donar igualtat d'oportunitats a tothom". A més, ha afegit que la situació actual ha fet avançar l'entrada d'aquesta modificació "per donar resposta a situacions que fa uns mesos no consideràvem tan importants". Aquesta situació actual de crisi en cap moment farà reajustar el pressupost destinat a aquests ajuts, tal com ha explicat Vilarrubla, qui ha afegit que la voluntat és anar més enllà i reajustar els llindars per acollir a quantes més famílies millor perquè la situació actual pot provocar més necessitats.

Quant a les modificacions, la nova llei preveu afegir beques de matrícula per als ensenyaments no superiors a Andorra, determina la beca salari per a estudiants que cursin a temps complet i de forma presencial i necessitin ingressos i també especifica el concepte de beca de matrícula per als alumnes amb necessitats educatives especials a l'estranger. A més, segons ha explicat Vilarrubla, també es reajusta el que es considera família i s'hi encabeixen totes les tipologies i s'incorpora la casuística de progressió insuficient per motius justificats. "No volem que per certs motius algú hagi de deixar els estudis a mitges i perdi la beca per l'any següent". D'altra banda, un dels objectius de la nova llei és simplificar i reduir els tràmits, i sobretot facilitar els tràmits en línia. Per aquest motiu, des del ministeri es recomana que les sol·licituds es facin en línia a infoeducció.ad o a tràmits.ad. L'obertura de les sol·licituds és del 10 de juny fins al 10 de juliol, i s'ha facilitat i agilitat tot el procés. A més, es podran fer presencialment a tràmits del Govern o dels comuns.

Pel que fa a l'evolució dels imports destinats als ajuts d'estudi, tot i que encara no estan tancats perquè falten unes 30 sol·licituds, el nombre total de beques d'estudi i d'ensenyament superior ha crescut respecte del de l'any passat, tant pel que fa a les sol·licituds com pel que fa als imports atorgats. Per altra banda, la titular d'Educació i Ensenyament Superior ha informat que durant aquest mes de maig s'ha rebut l'autorització perquè el centre de formació professional d'Aixovall pugui impartir el Programa d'Orientació Professional (POP). "S'ha tardat un any més a implementar perquè es va voler que s'alineessin el canvi de programes que s'estava fent a la formació professional", ha comentat la ministra qui ha afegit que pels alumnes no hi haurà massa canvi, i els que entrarien a formar-ne part el curs 2020-21 serien els alumnes que estan fent segon del Diploma d'Ensenyament Professional (DEP).

Durant la ronda de preguntes, a la ministra se li ha demanat sobre les proves de competència específiques que ha de fer el col·legi Maria Moliner. En aquest punt, Vilarrubla ha declarat que ells no hi tenen competència però ha indicat que estan en contacte i tenen tota la informació. "Cada cop la situació millora", ha comentat la ministra, qui ha remarcat que ells estan a la disposició d'ajudar tant amb personal com amb material perquè aquestes proves es puguin realitzar. També se li ha preguntat sobre l' hora extra el curs vinent i ha assegurat que ja s'ha arribat a un acord amb els mestres i que s'ha fet un decret d'educació el qual ja està validat i inclou aquesta hora extra des de setembre fins a desembre. "Cada centre ha de triar com la vol aplicar". A més, ha afegit que ja hi ha algunes propostes com per exemple desdoblar grups o ajuntar hores perquè es puguin fer tallers, però ha remarcat que s'ha demanat que es faci "un catàleg de propostes perquè es pugui compartir entre les escoles".

Tornada a l'escola de dimarts

Sobre la tornada a les aules que es podrà a fer a partir de dimarts, Vilarrubla s'ha referit a les mesures que va explicar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Per tant, els majors de 6 anys podran estar en aules de 15 alumnes i els menors de 6 anys en classes amb 10 estudiants. També ha volgut emfasitzar el fet que les classes seran considerades com a nuclis de convivència i per tant entre ells no hauran de mantenir les distàncies de seguretat i podran fer vida normal a l'aula. "En el moment que no es respectin aquests nuclis s'hauran de prendre les mesures normals com per exemple als passadissos o al pati, on es demana una distància de quatre metres". Referent a les paraules d'aquest dijous del titular de Salut, Vilarrubla ha recordat que si tot avança bé i s'eliminen les mesures en les properes setmanes, també es flexibilitzaran les de les escoles.

Pel que fa al servei de menjador, ha afirmat que a hores d'ara tan sols l'escola francesa d'Ordino i d'Encamp no han assegurat poder adaptar el centre per oferir aquest servei. "Hem col·laborat amb tot el que hem pogut però no és competència nostra", ja que són les associacions de pares i mares o entitats gestores els qui s'encarreguen d'aquest servei. Finalment, sobre l' afluència que s'espera al retorn, ha manifestat que pot ser molt variable depenent del centre i les mesures que puguin adaptar, però ha conclòs indicant que estarà entre un 20 i un 60% a cada centre.