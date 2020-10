El Govern obliga a teletreballar la majoria de la població

El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat aquest dimecres que la situació actual al país és de “control” per “les mesures aplicades aquestes setmanes i pel comportament exemplar dels ciutadans que han permès estabilitzar la situació”. I és que Andorra té, des de fa uns dies, una taxa de reproducció que es manté lleugerament per sobre d’1. “Hem de continuant revertint aquests indicadors, perquè la nostra obsessió és no saturar el nostre sistema sanitari”.

Amb l’objectiu de reduir la taxa de reproducció del virus per sota d’1, Espot ha explicat aquest dimecres les noves mesures aprovades pel consell de ministres “per protegir la societat del coronavirus”. Així, les mesures excepcionals, que se sumen a les ja decretades anteriorment, entraran en vigor entre aquest dissabte i el proper dilluns.



En els llocs de treball, i a aplicar a partir de dilluns, totes aquelles activitats professionals on no es pugui justificar que s’ha d’anar al lloc de treball hauran de fer-ho des de casa. Les activitats de caire administratiu, professions liberals que no requereixin un contacte directe amb els clients... "tots ells hauran de treballar des de casa a través del teletreball". El Govern llistarà aquelles activitats que es puguin fer des de casa. “És una mesura essencial per limitar els moviments entre ciutadans”, ha dit Espot, qui ha afegit que hi ha hagut “una tendència excessiva” a desplaçar-se a la feina. És possible que aquesta mesura estigui vigent durant quinze dies, o més.



Pel què fa a l’agrupament de persones, i a aplicar a partir de dissabte, als restaurants el nombre màxim de persones per taula serà de dos. Així, s’elimina el topall màxim de cinc persones per taula, a no ser que el nucli familiar sigui major. Es mantenen vigents les mesures que ja afectaven als restaurants.



El nombre màxim de persones que es podran reunir a casa de familiars o amics serà de dos, a no ser que el nucli convivent sigui més gran.

