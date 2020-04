El Govern permetrà sortides d'una hora per estirar les cames i prendre el sol

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que s'està treballant activament en una sèrie de protocols perquè els ciutadans "puguin gaudir d'un temps al dia de passeig". La mesura, que hauria d'entrar en vigor a partir dels pròxims dies, permetrà a les persones poder sortir al carrer durant una hora aproximadament, sigui per passejar o prendre el sol. Benazet ha alertat que aquest anunci no s'ha de prendre com a un símptoma de relaxació, ja que sota criteris sanitaris, "l'exposició solar i l'activitat reforça el sistema immunològic".

Tot i que no ha detallat quin serà el sector de la població que podrà sortir primer o els horaris en què es podrà fer, Benazet ha posat de manifest que aquestes sortides s'hauran de fer d'una manera molt "responsable" i que haurà de ser de manera ordenada per tal de no patir "un rebrot de la pandèmia" i un retrocès en la cura de la malaltia. A banda, ha desaconsellat el desplaçament d'andorrans cap Espanya per a fer compres si el país veí opta per obrir alguns comerços, un cop hagi passat la Setmana Santa.

Pel que fa a les dades més actualitzades sobre la mobilitat, s'ha registrat una davallada del 82% respecte a l'habitual. A la frontera hispanoandorrana la baixada d'activitat és del 88%, mentre que a la francoandorrana és gairebé del 100%. Per a l'executiu, aquestes xifres "ens tranquil·litzen de cara a la propagació del virus".