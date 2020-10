El Govern ha atès 175 persones que no podien permetre's una temperatura de confort a casa

La campanya de precarietat energètica, que té com a objectiu principal que les persones o famílies en risc puguin gaudir d’unes condicions de “temperatura de confort” a les seves llars durant l’hivern va donar cobertura l’any passat a 88 famílies, la qual cosa correspon a un total de 175 persones. L’import destinat a cobrir aquestes necessitats energètiques entre l’1 de novembre i el 30 d’abril va ser de 46.664 euros, la qual cosa suposa un increment de 7.669 euros més respecte de la campanya anterior, quan s’havia atès a 93 famílies que representaven 162 persones.



Aquestes dades han estat facilitades pel ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres en què s’ha donat llum verda a la campanya d’aquest any, que podria suposar un increment de demandes respecte a l’any anterior, tal com ha reconegut el portaveu de l'executiu, afegint que la partida destinada a aquestes ajudes és oberta i es pot ampliar en cas de necessitat.



Del total de les 175 persones a les quals va beneficiar la campanya de l’any passat cal destacar que 78 eren adults; 64 menors d’edat; 18 eren persones grans i 15 persones amb discapacitat. Més concretament, 39 eren famílies unipersonals; 33, monoparentals; set parelles i nou famílies nuclears.



Jover ha concretat que a més d’assumir el consum energètic d’aquestes persones i de contactar les subministradores per tal d'informar de les situacions de precarietat energètica i evitar talls, des dels serveis socials també s’ha aprofitat les visites als domicilis per facilitar informació sobre el bon ús dels elements de calefacció i també per detectar si hi havia alguna mancança, per exemple, alguna família o persona que necessités un calefactor. La finalitat, ha incidit Jover, és que les persones amb més dificultats no prioritzin un estalvi energètic i això els pugui comportar que durant els mesos de més fred no puguin garantir a les seves llars una temperatura de confort.



El ministre ha explicat que els serveis socials, a través dels diferents departaments implicats, són els que detecten habitualment aquestes necessitats però ha afegit que si hi ha famílies que tenen alguna necessitat es poden dirigir a l’administració per demanar acollir-se a aquesta campanya.