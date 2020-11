El Govern “no es planteja aixecar cap restricció"

La taxa de reproducció del virus es manté en 1, concretament en 0,98. Això vol dir que cada cas positiu infecta una altra persona. “Suposa un petit repunt, en relació als darrers dies, però no creiem que sigui greu, però mentre no baixi més no ens plantegem cap restricció, de moment”, ha explicat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.



Així doncs, bars i restaurants hauran d'esperar per tornar a generar activitat. “Estem treballant amb el sector dels bars, vam fer una reunió dilluns i en farem una altra dijous, juntament amb la restauració, i treballem conjuntament i prendrem les decisions, preocupats per la seva situació, però també preocupats perquè la transmissió del virus és molt intensa i l'hem de controlar per arribar als propers mesos amb una situació epidemiològica el millor possible”, ha argumentat el dirigent.



Sense concretar un horitzó ni avançar cap mesura, Benazet només ha dit que quan decideixin aixecar les mesures restrictives, ho faran de manera que “es mantingui l'eficiència i tenint en compte sobretot evitar el màxim possible la transmissió per aerosol, perquè hem vist que és en espais tancats on hi ha més risc de transmissió”.



En el mateix fil argumental de Benazet, el ministre portaveu, Eric Jover, ha recordat que la temporada d'hivern sempre genera més pressió sobre l'hospital, i aquest element també s'ha de tenir en compte en la presa de decisions. “Som plenament conscients de les dificultats econòmiques que generen les restriccions, però hem d'evitar una saturació del sistema sanitari i volem evitar haver de prendre mesures encara més restrictives més endavant, si la situació empitjorés”.



L'UCI té una pressió “molt alta”, ha dit el dirigent de Salut, perquè encara que han baixat els malalts de Covid, hi ha molts pacients no infectats pel coronavirus que també necessiten de respiració mecànica. En concret, amb dades de dilluns, i havia vuit pacients ingressats a Cures Intensives, dels quals set necessitaven de ventilació mecànica, i una desena de pacients no Covid que també estaven ingressats. La mitjana aproximada de temps per pacient ventilat mecànicament és d'un mes d'ingrés.