El Govern presentarà la candidatura per la fase final de la Lliga Endesa

El Govern ha aprovat presentar la candidatura perquè Andorra pugui acollir la fase final de la Lliga Endesa de bàsquet que tindria una durada de catorze dies de joc, previstos entre el 15 de juny i el 10 de juliol. La proposta andorrana ha comptat amb l’estreta col·laboració dels ministeris de Salut, Turisme i Cultura i Esports, juntament amb el Bàsquet Club MoraBanc Andorra. "Estem esperançats tant per criteris sanitaris com de proximitat, en realisme positiu", ha afirmat Sílvia Riva, ministra de Cultura i Esports.



La candidatura presenta una seu per jugar els partits, el Poliesportiu d'Andorra (on juga el MoraBanc), una instal·lació per l'escalfament (el pavelló Joan Alay) i dos equipaments per entrenar, el Prat Gran d'Escaldes-Engordany i el pavelló d'Encamp. A més, estan previstos dos protocols d'actuació: un que fa referència a la higiene, i un altre als hotels, amb la intenció que estiguin a poca distància de les instal·lacions i fins i tot els jugadors hi puguin accedir a peu. L'ACB permet que hi pugui haver més d'un equip per hotel, però a zones diferernts de l'establiment. "El criteri que volem que s'imposi és el de la proximitat", ha explicat Riva.

La candidatura ha rebut l’aval i les recomanacions sanitàries escaients per poder definir protocols específics d’entrenament i distanciament social dels esportistes així com també per a l’allotjament dels equips. La candidatura andorrana es diferencia de les altres en el tractament específic sanitari que es podrà oferir als esportistes com el procés de testos massius d’anticossos que s’estan fent a tota la població del país.

Tal com van decidir a finals d’abril els equips de l’ACB, enguany, i degut a la situació provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, la competició de bàsquet es resoldrà amb una fase final amb la participació de 12 equips. Aquesta fase final es celebrarà en una seu única en règim de concentració i jugant els partits a porta tancada per dirimir el títol de la Lliga Endesa i definir els llocs de privilegi.

Els organitzadors s’han donat com a data límit el 31 de maig per escollir quina seu és la guanyadora, en cas que finalment es decideixi celebrar la fase final si la situació sanitària ho permet.