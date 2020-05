El Govern pretén fomentar les energies renovables

El Govern ha aprovat el reglament de foment de les energies renovables i també simplifica el reglament regulador de la tramitació administrativa en l'àmbit de l'edificació energètica. En aquest sentit, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha declarat que el Govern vol ajudar a fomentar l'energia renovable al país i que els 30 milions d'electricitat que actualment FEDA compra a l'estranger, en un futur, una part, es puguin comprar a Andorra. A més, segons estableix la Litecc, pel 2030 un 33% de l'energia hauria de ser nacional. Pel que fa als principals canvis per fomentar l'ús de les energies renovables, el nou reglament permet augmentar la producció fins a 2.000 kW i també permetrà l' autoconsum de l'energia que es generi. "Fins ara l'energia que es generava només es podia injectar a la xarxa".

En aquest sentit, un particular que en un futur generi energia la podrà autoconsumir, la podrà injectar a la xarxa i llavors ser remunerat segons la tarifa de retribució o es podran fer les dues coses. Una altra de les novetats d'aquest reglament és que permetrà la instal·lació de plaques fotovoltaiques més enllà de les teulades. "Ara també es podran instal·lar a camps", ha comentat Calvó. Sobre aquesta possibilitat, la ministra ha assegurat que molts particulars esperaven aquest reglament que permetés l'autoconsum.

Per altra banda, el nou text també té per objectiu simplificar el procediment del registre que requereix el reglament energètic en l'edificació. Amb aquest nou document, el Govern vol facilitar i agilitar la tramitació administrativa, ja que s'elimina la necessitat de presentar un projecte específic en matèria d'eficiència energètica en l'edificació i s'integra les corresponents justificacions tècniques en el mateix projecte dels treballs. Pel que fa als edificis d'obra nova, la ministra ha declarat que serà suficient amb elaborar i registrar la qualificació de l'eficiència energètica en l'edificació. Quant a les rehabilitacions, en alguns casos es podrà substituir la qualificació per un registre de l'actuació en el marc d'un tràmit simplificat.

A més, per tal de facilitar l'aplicació del reglament, el Govern posarà a disposició una guia d'aplicació a la pàgina web del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, segons ha comentat la ministra. En aquest sentit, també es publicaran un seguit de recomanacions tècniques en relació a les instal·lacions de ventilació, al disseny lliure de ponts tèrmics, a l'hermeticitat dels edificis i a l'avaluació de les condensacions en els tancaments i les seves superfícies.