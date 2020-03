El Govern declara que 286 persones han manifestat que han perdut la seva feina

El ministre portaveu, Eric Jover, ha actualitzat les dades de persones que han manifestat haver perdut la seva feina. En aquests moments són 268 les persones que ho han manifestat, 21 més que ahir. D'aquestes, tal com ha comentat Jover, més de la meitat ja han estat contactades pel servei de treball i ha afegit que a principis de la setmana vinent podran "tenir unes conclusions més exactes sobres els acomiadaments". Del total, 199 persones tenien un contracte que no era indefinit. Des de l'executiu també han volgut explicar que en aquesta època de l'any és normal una baixada de treballadors pel final de la temporada d'hivern i ara, han d'analitzar les tipologies dels acomiadaments per saber si tenen a veure amb la crisi sanitària de la Covid-19 o no.

Pel que fa als temporers que s'han quedat a Andorra sense feina, el ministre ha explicat que ja han legalitzat la situació de totes aquestes persones per tal que es puguin quedar al país, i ha afegit que estan en col·laboració amb els comuns i les empreses que els havien contractat per temàtiques com la manutenció i l'allotjament. A més, ha declarat que des del Govern continuen buscant activament aquestes persones per posar-se en contacte amb ells. En aquests moments, al registre que va impulsar el Govern hi ha 1.674 temporers inscrits, tot i que alguns ja han marxat i altres no s'han registrat, ha comentat el ministre.

Jover també ha explicat que han aconseguit repatriar a 35 nacionals o residents andorrans que es trobaven en altres països, que tenen vuit persones més amb els bitllets comprats i que estan treballant amb uns altres vuit casos per tal que puguin tornar al Principat.

A causa de l'augment de mobilitat i d'activitat al país durant aquest dissabte, el portaveu del Govern ha tornat a demanar corresponsabilitat i que la gent es quedi a casa. "Considerem aquestes activitats irresponsables". A més, ha indicat que de moment no hi ha sancions per aquesta gent i que, ara per ara, la voluntat del Govern no és aplicar l' estat d'alarma. Finalment, ha comentat que les noves mesures restrictives espanyoles, en les quals els treballadors d'activitats no essencials s'hauran de quedar a casa, no afectaran el Principat.