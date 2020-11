El Govern, obert a recollir les propostes del sector sobre la taxa de carboni

Els ministres de Finances i de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Eric Jover i Sílvia Calvó, han mantingut aquest divendres una trobada amb representants de l’Associació d’importadors i distribuïdors de carburants (Asidca) per tractar sobre la taxa del fons verd que el Govern vol impulsar. Tal com han informat fonts governamentals, des de l’executiu s’ha transmès als representants del sector que abans que el text sigui sotmès a l’aprovació del Govern se’ls facilitarà per tal que puguin fer les seves aportacions. Cal recordar que el sector no veu de bon ull haver d’assumir la taxa de carboni, tal com proposa l’executiu, i asseguren que acabarà repercutint en el preu final dels hidrocarburs.

Durant la reunió, que des de l’executiu s'ha posat en relleu que ha transcorregut amb un to “cordial”, els dos ministres han escoltat les reivindicacions del sector, que dimarts havia manifestat quin és el seu posicionament sobre la taxa. Dimecres Jover va manifestar que considerava que els importadors podien assumir aquest impost però que, en cas contrari, i si realment acaba repercutint en el client final, Andorra no té perquè perdre l’atractiu pel diferencial amb els països veïns.

Des de l’executiu han reiterat, de fet, la voluntat de tirar endavant aquesta taxa, la recaptació de la qual ha de servir per impulsar rebaixes dels abonaments del transport públic, que passarà a ser de 30 euros al mes.