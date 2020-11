El Govern relaxa les franges per a bars i cafeteries

El Govern ha anunciat aquest dilluns que els establiments bars i cafeteries poden donar servei a taula entre les 7h i les 12h, i entre les 16h i les 19h tant a l'interior com a l'exterior. Una lleugera relaxació degut a la petita millora registrada en les xifres de contagis. De la mateixa manera com fan ara, hauran de fer una pausa d'una hora obligatòria per higienitzar el local.



La resta de mesures segueixen sent les mateixes, els clients hauran de dur la mascareta excepte en el moment de consumir, i sobretot durant la sobretaula. “Encara que siguin persones del mateix nucli convivent és important que es compleixi perquè els aerosols podrien infectar altres clients”, ha insistit Benazet. Fora de les franges estipulades podran donar menjar per emportar.



Les mesures que afecten els restaurants continuen sent les mateixes. L'oci nocturn seguirà tancat. I el Govern ha anunciat també el tancament de les sales de joc, entre els quals no s'inclouen els bingos, perquè “algunes conductes anaven més enllà de la prudència que es demana i on hi havia massa interaccions socials de risc”. Per sales de joc, l'Executiu entén "espais on hi ha màquines recreatives", com per exemple les boleres.



Les mesures entren en vigor aquest mateix dimarts.

Per altra banda, les reunions familiars es mantenen en quatre persones, de la mateixa manera que les mesures sobre els llocs de feina. Així, les reunions presencials no podran superar tampoc les quatre persones i es continua prescrivint el teletreball sempre que la tipologia de l'activitat ho permeti. "Hem decidit no aixecar més mesures", i tot el "que aixequem ho fem amb molta prudència" perquè encara "estem a una situació d'una certa fragilitat", ha emfasitzat el ministre.

Sobre l'obertura de les estacions d'esquí, des del Govern s'ha recordat que s'està en contacte tant amb Catalunya com amb l'Aragó per treballar de forma coordinada i decidir quan s'obriran les pistes. Finalment, Benazet ha indicat que la Generalitat encara no els ha donat cap resposta sobre la possibilitat d'assimilar el Principat amb l'Alt Urgell i restablir la mobilitat entre els dos territoris.



Pel què fa a la situació epidemiològica, el Govern ha reportat aquest dilluns 33 casos més respecte diumenge. “Després d'un ensurt de la setmana passada sembla que a partir de dijous i divendres hem tornat a veure un descens, amb una mitjana de 63 casos els darrers tres dies”, ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. De l'Hospital, concretament de la Unitat de Cures Intensives, arriben bones notícies després que durant aquest cap de setmana s'ha tres pacients hagin estat donats d'alta. Així, n'hi ha sis actualment d'ingressats, tres dels quals sota ventilació mecànica.