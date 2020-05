El Govern anuncia més relaxament de les mesures de seguretat en les properes setmanes

El Govern ha indicat que volen tornar a la normalitat de forma molt ràpida i ha anunciat que tan aviat com es pugui trauran les mesures de protecció de seguretat que resten. Perquè això sigui possible, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha declarat que les dades epidemiològiques de les següents setmanes han de seguir sent bones tant a Andorra, com als països veïns. "Tal com està la situació tant al Principat com al voltant creiem que podrem llevar aquestes mesures aviat", ha comentat el ministre, qui no s'ha volgut aventurar a establir alguna data ni tampoc ha assegurat si es traurien de forma gradual o de forma sobtada. "No volem marcar res perquè les decisions les anem prenent dia a dia". A més, ha afegit que creuen que ja hi ha molt poca circulació del virus al Principat.

Dins d'aquest retorn a la normalitat, un pas important és el fet d'obrir les fronteres el proper dilluns, ja que abans de donar qualsevol altre pas "volem veure com es comporta aquest nou model de convivència". En la mateixa línia, a partir d'aquest divendres s'eliminen les franges horàries però caldrà mantenir les distàncies de seguretat recomanades. Aquesta distància no s'aplica entre persones de la mateixa unitat de convivència o de la mateixa unitat familiar. "Són mesures orientatives i les hem d'aplicar al sentit més ampli", ha indicat el ministre, qui ha aclarit que s'entén com a nucli familiar les persones més properes i amb les que hi ha una interacció com de família. Un dels altres grups que es crearan i que no hauran de respectar aquestes mesures, seran les agrupacions de convivència de les escoles, les quals seran al voltant d'uns 15 nens i no s'utilitzarà la mascareta ni es mantindrà la distància per tal de poder tenir una relació normal amb els companys. A més, sobre aquest futur relaxament de mesures, Benazet s'ha mostrat molt optimista i ha indicat que "estem biològicament a les acaballes d'aquest brot", però ha demanat a la població que sigui responsable i mantingui de moment aquestes mesures perquè es vol evitar que hi hagi un rebrot.

Pel que fa a l'ús de la mascareta, ha indicat, tal com ja va anunciar el cap de Govern, Xavier Espot, que finament han optat perquè el seu ús sigui recomanat i no obligatori. Per tant, ha volgut recordar que només s'indica l'ús de la mascareta a majors de sis anys a la via pública o a espais oberts si no es manté la distància de seguretat i als espais tancats d'ús públic i establiments comercials. "S'ha d'utilitzar amb sentit comú i autoresponsabilitat". També ha afegit que els turistes hauran de respectar aquestes mesures i que tant la policia com els agents de circulació s'encarregaran de fer una tasca informativa. En aquest sentit, un dels llocs on s'espera més afluència de turistes a partir de dilluns serà al Pas de la Casa. "Els comerciants i hotelers són conscients de la situació i del risc que comporta no respectar aquestes mesures", ha comentat el ministre, qui ha afegit que es posaran panells informatius a les carreteres per informar de la situació a tot aquell qui entri al país.

Dades epidemiològiques i cribratge

Després de la finalització de la segona volta de l' estudi poblacional d'anticossos, un total de 67.053 persones s'han fet la prova, a banda dels 1.273 professionals sanitaris. Per tant, sumant les dues tongades del cribratge s'han fet 137.987 tests. Des de Salut, s'ha indicat que del total de PCR que s'han fet a partir d'aquest estudi, han sortit 71 nous casos positius, 57 a la primera volta i 14 a la segona. D'aquests, 17 ja han superat la malaltia. Benazet ha indicat que aquestes dades encara no estan completes perquè encara resten algunes PCR per fer, i ha explicat que fins que no es tinguin totes, aquests resultats no s'afegiran a les dades epidemiològiques.

En aquesta segona volta, concretament s'han fet uns 1.000 tests menys que a la primera i un 8,5% dels testats tenen anticossos, un 2,8% han donat positiu amb IgG i un 7,4% amb IgM. Aquest percentatge s'incrementa en els professionals de la salut pel fet "que han estat a primera línia" i un 11,1% d'aquest col·lectiu ha generat anticossos. Amb la finalització d'aquest cribratge, el titular de Salut ha volgut agrair les 1.550 persones implicades en aquesta segona volta.

Pel que fa a les dades epidemiològiques, Benazet ha declarat que segueixen la tendència positiva de les darreres setmanes. Així, dels 763 casos totals, tan sols 31 resten actius i 681 persones ja han superat la malaltia. Una altra bona notícia són les defuncions, les quals es mantenen amb 51 des de fa més de deu dies. Quant als professionals de la salut, encara resten set persones actives i dels cossos especials només queda una persona amb el virus. A l'hospital en aquests moments hi ha només 4 persones ingressades i cap a la Unitat de Cures Intensives