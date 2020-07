Govern reporta 11 positius nous i ja hi ha 63 casos registrats

Govern ha reportat aquest dimecres, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, 11 casos positius nous per covid-19 al país. Així doncs, ja hi ha 63 casos confirmats des del primer rebrot que va tenir lloc fa unes setmanes en una obra d’Escaldes-Engordany. Dels positius, hi ha una seixantena aïllats al seu domicili, dues persones estan ingressades “molt lleus” a planta de l’Hospital de Meritxell i una darrera ja ha estat donada d’alta. Una desena dels casos més recents “estan controlats” perquè formaven part de la cadena de contactes d’anteriors contagiats, i sobre la darrera, Govern encara no té informació. Arrel d’un brot que hi ha hagut a Canillo “de gent jove” hi ha una vintena d’esportistes, usuaris del Palau de Gel, sobre les quals s’està investigant si són positius o no. Mentre no tinguin els resultats de les proves, aquesta vintena de joves estan aïllats en un hotel.



Arran d’aquest cas de Canillo, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha volgut fer un “esment especial als joves”. Si es té en compte que la mitjana d’edat dels nous positius és de 30 anys, i que dos dels brots principals tenen l’origen del contagi en reunions o festes de grups de joves, Benazet ha fet un toc d’alerta a aquest col·lectiu.



La majoria de casos està relacionat amb el comportament de les persones joves, “que se senten invulnerables i saben que segurament no els afectarà de manera greu”. Benazet ha recordat que si els joves s’infecten poden transmetre-ho als seus pares o padrins i “aquests sí que són vulnerables”. Per tant, els ha convidat a evitar “reunions de risc”. El ministre els ha demanat que siguin “especialment curosos”.



Govern també ha recordat que les mesures de precaució se segueixin de la mateixa manera fora de les fronteres andorranes, perquè en “la majoria de casos que veiem, l’origen és fora de les fronteres”.



En un altre ordre de coses, el ministre ha posat en relleu que de cara a finals d'estiu, "quan la gent torni de vacances" i seguint amb la política "d'anar rastrejant el virus", s'intensificaran les proves TMA a la ciutadania, que en aquests moments se situen en les 300 diàries. Aquesta setmana s'està tornant a fer un cribratge pels centres sociosanitaris i, per a la setmana vinent, està previst que es continuï amb aquelles persones "exposades al turisme", com són els treballadors de l'hostaleria i el comerç. Així doncs, ha recordat que en aquests moments hi ha més d'un centenar de rastrejadors preparats, tot i que no tots estan actius perquè no hi ha necessitat. Pel que fa a l''stop lab' d'autodiagnòstic, tal com l'ha qualificat el titular de Salut, només està adreçat a aquelles persones que creguin que han estat en contacte amb un cas positiu o "tornin d'algun lloc amb transmissió intensa del virus", mentre que aquelles que mostrin simptomatologia s'han de dirigir directament al seu metge referent.



Per últim, el ministre portaveu, Eric Jover, ha assenyalat que s'ha decidit aixecar les mesures restrictives associades a persones provinents de països de fora de la Unió Europea o assimilats. Malgrat que s'aixequen les restriccions en alguns països, Jover ha alertat que s'haurà de continuar fent un confinament de quinze dies, o bé de set en el cas que les proves corresponents donin negatives. Cal destacar que es podran "saltar" aquest confinament les persones que demostrin que han passat la Covid.



Crinratge neonatal i prescripció del Zolpidem



D'altra banda, Martínez Benazet ha explicat que el consell de ministres ha aprovat un decret que "amplia el cribratge neonatal" quant a les malalties minoritàries. D'aquesta manera, si fins al moment només es podia fer la detecció de quatre malalties minoritàries als nounats, "ara s'amplia a deu". Es tracta d'una prova gratuïta coberta al 100% per la CASS i que es duu a terme a la unitat de maternoinfantil de l'hospital. Segons el ministre, aquesta eina "permet fer prevenció i pot ajudar a algunes decisions que poden tenir importància" en el futur dels infants.



Així mateix, la reunió de ministres també ha servit per aprovar un altre decret que servirà per regular la prescripció del medicament Zolpidem, ja que darrerament està sent utilitzat "com a hipnòtic" i "s'estan reportant situacions d'addicció" arreu. Amb aquesta mesura el que es garanteix és una regulació en la prescripció del fàrmac gràcies a una única recepta vàlida durant un mes i renovable en cas de necessitat.