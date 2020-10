El Govern paga 3,5 dòlars per cada dosi de la reserva de vacunes del projecte Covax

El Govern pagarà 3,50 dòlars, uns 2,98 euros, per cada dosi de la reserva de vacunes contra la Covid-19 del projecte Covax Facility liderat per l'organització internacional GAVI al Principat d'Andorra. Aquesta adjudicació definitiva, i en modalitat de contractació d'emergència, del pagament inicial ha sortit publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), on de moment no s'hi detalla la quantitat concreta de dosis.

Cal recordar que a mitjans de setembre, el consell de ministres ja va donar llum verda a la formalització del contracte per a l'adquisició d'aquestes vacunes que gestiona l'OMS, per comprar una reserva per cobrir el 50% de la població. Per altra banda, l'executiu considera que podrà disposar amb anterioritat les vacunes provinents de França i Espanya, en el marc de les que distribuirà la Unió Europea, les quals abastarien un 15% de la població.

Més de 113.000 euros a la Creu Roja per la gestió de l''stop lab'

D'altra banda, el BOPA també fa pública l'adjudicació d'una subvenció per la gestió d'un 'stop lab' per part de la Creu Roja en el marc de les proves de detecció contra la Covid-19. L'import de la subvenció ascendeix a 113.296,16 euros i, tal com s'indica, el termini d'execució s'inicia el 19 de setembre i la seva durada va condicionada per les necessitats del servei durant la crisi sanitària. El ministeri de Salut ha fet aquesta contractació en modalitat d'emergència i de forma directa.