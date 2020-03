El Govern suspèn la Prova Oficial de Batxillerat

La crisi sanitària que s'està vivint arran del coronavirus està afectant a tots els àmbits de la societat i un d'ells és l'educatiu. Després que ja fa més d'una setmana que s'anul·lessin les classes, el Govern ha suspès fins a nou avís la convocatòria 2020 de la Prova Oficial de Batxillerat (POB) del sistema educatiu andorrà. L'avís de la convocatòria anual dels exàmens es va publicar el 29 de gener i aquest dimecres ha sortit publicat al BOPA la suspensió de la convocatòria anual, la qual està destinada a candidats lliures i candidats presencials.

La POB consisteix en una sèrie de proves organitzades en tres fases que donen l'oportunitat al candidat de demostrar un mínim de dues vegades el grau de desenvolupament de les competències específiques en finalitzar el nivell de batxillerat. El calendari de les proves preveia que els exàmens es duguessin a terme al llarg dels mesos de març, abril i maig, tant pels candidats lliures, com pels presencials. Per tant, un total de 197 candidats presencials i 28 lliures han quedat afectats per aquesta suspensió que s'aplica en virtut dels decrets dels dies 11,13 i 14 de març pels quals el Govern ha establert mesures excepcionals, atesa la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus.

Segons informen des del Govern, les primeres proves per als candidats presencials ja van començar el 2 de març. En aquest sentit, l'executiu ha indicat que estan treballant en noves propostes de nous calendaris i, en funció d'aquest, es valoraran algunes adaptacions, tant pel que fa a les proves com a les condicions d'obtenció del títol de batxillerat per part dels alumnes. Tot i així, ha assegurat que aquesta suspensió no afecta la segona convocatòria de les proves que està prevista pel mes d'octubre i és exclusivament per als candidats lliures.