El Govern també notificarà el resultat del primer test

Després de les demandes de la ciutadania, el Govern ha accedit aquest dimecres a notificar per via telefònica el resultat dels primers tests d'anticossos que es començaran a fer a partir del dilluns vinent. Tot i aquesta decisió, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha recordat que el resultat vàlid serà el que s'obtindrà un cop hagin finalitzat les dues proves, ja que si en un primer moment una persona dona negatiu, no significa "que no puguem estar malalts o incubant la malaltia".

L'executiu sempre ha reiterat que es contactarà de seguida amb tots aquells casos positius per posar en pràctica les accions sanitàries adients, tant a aquesta persona com als seus contactes. La decisió inicial venia donada a conseqüència de la dificultat que suposava per a l'equip tècnic contactar amb tota la població però, finalment, s'ha reconsiderat aquesta decisió.

Lligat a aquest aspecte, Martínez Benazet ha anunciat una sèrie d'acords que s'han pres durant la sessió del consell de ministres celebrada aquest matí en matèria de salut. Un d'ells ha estat l'aprovació del decret que regularà el cribratge poblacional i que tindrà com a objectiu determinar l'abast de la pandèmia a Andorra, identificar els malalts no detectats fins ara o els mitjans necessaris per passar d'un confinament total a un selectiu. En aquest punt, cal destacar que el nombre d'inscrits als tests massius es manté en 55.500.

Un altre dels acords presos ha estat l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb els voluntaris que hi prendran part on es defineix, entre d'altres, la formació que han de rebre, el funcionament de les proves o les mesures de prevenció a prendre. Amb tot plegat, per tant, el que es vol assolir és un coneixement científic i epidemiològic de la malaltia i ressaltar el caràcter voluntari i gratuït de la iniciativa.