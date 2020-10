El Govern català vol tancar bars i restaurants per frenar l'avanç del covid-19

El Govern vol tancar bars i restaurants per fer baixar el ritme social i contenir la "preocupant" acceleració de la propagació del covid-19. El tancament dels establiments és la proposta que hi ha damunt la taula de la Generalitat, segons apunta a l'ARA una font governamental. Això implicaria que només podrien servir menjars per emportar i no per consumir a l'interior o exterior dels locals. Ara bé, aquestes restriccions, que es desplegarien inicialment durant quinze dies, encara s'han de presentar i abordar amb els diferents gremis i federacions de restauració del país en una reunió que tindrà lloc demà dimecres al matí. Posteriorment, serà el Procicat qui aprovarà una resolució que, a més d'aquestes limitacions, fixarà restriccions en l'oci, la mobilitat i l'àmbit esportiu.

També els espectacles i el sector cultural viuran noves restriccions, ja que els teatres i els cinemes tornaran a veure reduït a la meitat l'aforament, per sota del 70% que tenen permès ara mateix. Paral·lelament, el Govern plantejarà limitacions d'accés als centres comercials per evitar aglomeracions.



L'objectiu de les limitacions d'horari o aforament dels establiments, que se sumen a les ja aplicades com el veto al consum a la barra o la reducció de l'aforament a l'interior i l'exterior de les terrasses, és frenar l'augment sostingut de contagis que va declarar-se fa una setmana i que està posant en la corda fluixa el control epidemiològic de Catalunya. El Gremi de Restauració de Barcelona qüestiona l'efectivitat de les mesures que ja s'apliquen i ja ha avisat aquest dimarts que veuria "inadmissible" la possibilitat que se n'imposessin de noves.



"Entendríem les restriccions si estiguessin contribuint a disminuir el nombre de contagis, però no és així: la xifra no fa més que pujar", ha denunciat el director del Gremi, Roger Pallarols. Per això, defensa, el sector acudirà demà a a la reunió amb el Govern disposat a "plantar cara" per evitar, tant sí com no, més restriccions. El representant dels restauradors critica que "els veritables focus de contagi escapen a la supervisió administrativa" i que el Govern "ha de canviar d'estratègia".



Un plantejament similar és el que defensa el sector de l'oci nocturn, que aquest dimarts s'ha reunit telemàticament amb el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. El secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, assegura que el departament ja els ha confirmat que " en els propers dies es donaran a conèixer mesures encara més restrictives i contundents" per al sector de la restauració. "A nosaltres no ens poden perjudicar més perquè està tot tancat des del 24 de juliol, però seria una notícia terrible que els bars haguessin de tancar abans de la una de la matinada o es prenguessin mesures més dràstiques", lamenta Boadas.



A més d'aquestes limitacions al sector de la restauració, a partir de dijous la Generalitat també suspèn durant 15 dies les classes presencials a les universitats i instarà les empreses a fomentar el teletreball. El Procicat també decidirà demà si s'aproven restriccions en la mobilitat i en l'àmbit esportiu, com la que ja ha transcendit aquest dimarts de suspendre totes les competicions amateur i base durant 15 dies a partir d'aquest cap de setmana.

La pandèmia s'accelera

Tal com està passant a pràcticament totes les capitals europees, Catalunya ja està immersa en la segona onada del coronavirus. Després de tretze setmanes de contenció oscil·lant de la corba a causa d'alguns brots complexos i el registre d'un miler de positius diaris, s'albira un canvi de tendència al conjunt del país. Fonts governamentals apunten a l'ARA que l'empitjorament epidemiològic sobtat a què s'enfronta Catalunya requereix respostes "contundents", especialment atès l'augment de la pressió assistencial que es viu als centres d'atenció primària (CAP). Per donar un exemple, només a Barcelona s'estan atenent 238 casos sospitosos de covid-19 per cada 100.000 habitants en aquest primer nivell assistencial i s'estan notificant 3.000 contagis setmanals.