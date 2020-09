El 'Gran Germà' lauredià

L'ARA Andorra ja es va fer ressò fa unes setmanes, a l'article 'policies de balcó', de la facilitat amb què la ciutadania esdevé agent d'ordre que vetllen pel compliment de la normativa. Des de balcons, des dels cotxes o des de l'altra banda de la vorera, qualsevol persona amb telèfon intel·ligent pot retratar una infracció, com ha passat recentment a Sant Julià de Lòria.



La limitació a dues persones per taula en els bars i cinc als restaurants manté la polèmica que va aixecar des del principi i molt possiblement quan acabin els quinze dies d’aplicació, aquest diumenge, bona part de la restauració i dels clients encara no haurà entès quina és la diferència. L’enuig dels propietaris és encara més gran davant de les imatges de casos puntuals on el nombre de persones excedeix de les limitacions. Aquest és el cas de la fotografia d’una terrassa laurediana (presumptament feta el cap de setmana passat) on es veuen fins a quinze persones en la mateixa taula (en realitat són 16 perquè una està a peu dret i són dues taules juntes). La imatge s’ha viralitzat amb la queixa per les diferències que estan tenint lloc entre establiments en un moment tan complicat.