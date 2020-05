Un Gran Premi virtual de MotoGP carregat de solidaritat

L'anul·lació de gairebé la totalitat dels esdeveniments esportius que s'havien de celebrar aquest any ha provocat que s'hagin de cercar noves fórmules per entretenir al públic. Són molts els amants del motociclisme que han hagut de lamentar, setmana rere setmana, l'ajornament de cadascun dels grans premis que es disputen en aquest esport. Tot i això, MotoGP ha decidit seguir celebrant aquestes competicions amb pilots de la màxima categoria, Moto2 i Moto3, però de manera virtual. Així doncs, després de dues carreres celebrades, aquest diumenge, 3 maig, tindrà lloc el Gran Premi de Jerez que comptarà, entre d'altres, amb els germans Márquez, el pilot català resident Maverick Viñales, Tito Rabat, Danilo Petrucci o Alex Rins.

Les primeres curses van assolir unes xifres de visualització altíssimes. Tant és així que en la darrera retransmissió pel canal de Youtube de MotoGP es va assolir la xifra de les 670.000 visites. Serà a través d'aquest mitjà i també des de la web de MotoGP des d'on es podrà seguir la cursa d'aquest diumenge. Segons ha detallat a l'ARA Andorra Viñales, el més bonic d'aquesta iniciativa és el seu caràcter solidari, ja que tots els beneficis generats per les curses es destinaran íntegrament a l'ONG 'Two Wheels for Life'. Segons apunta el pilot, aquesta entitat "té molta relació amb MotoGP i sempre fan molts actes", i la voluntat "és portar medicaments a països molt remots" que de cap altra manera hi podrien tenir accés.

En cada cursa participaran onze pilots de cada categoria que donaran tretze voltes a la recreació virtual del Circuit de Jerez. Està previst que els corredors donin gas a partir de les 15 hores a través del videojoc 'MotoGP 20'. Viñales reconeix que la idea li agrada molt perquè "la gent s'ho passa bé" i poden gaudir d'una estona entretinguda. Esdevé també un bon mecanisme per no perdre el contacte amb els companys i competir alhora que es generen beneficis per als més necessitats. Es tracta, per tant, de continuar tenint el cap en el món del motociclisme sense perdre la forma a casa, ja que com assegura el pilot de Yamaha, la bicicleta en cinta i les peses són els seus majors aliats en aquest sentit.

D'altra banda, i pel que fa a la represa de la "normalitat", els organitzadors del Mundial de motociclisme van assegurar aquest dimecres que la seva intenció és que la temporada de MotoGP comenci "a finals de juliol", segurament sense espectadors. El retorn seria en un circuit que, a hores d'ara, estaria per decidir.

Dorna Sports, l'empresa organitzadora del campionat del món, ja ha anunciat que cancel·la tres curses més. Es tracta del Gran Premi d'Alemanya, previst del 19 al 21 de juny, el del cap de setmana següent (26-28 de juny), el GP d'Holanda, i el GP de Finlàndia, previst per al cap de setmana del 10 al 12 de juliol i que s'estrenava aquest any en el calendari. "En nom de Dorna, vull agrair a tots els aficionats la comprensió i la paciència, mentre esperem que la situació millori. Esperem tornar a Sachsenring i Assen el 2021 i esperem amb ànsia el debut del traçat de KymiRing la temporada vinent", ha dit Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna.