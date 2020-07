Grandvalira fitxa l'exdirector de comunicació i màrqueting a Espanya d'IKEA i ING Direct

Juan Ramón Moreno serà el nou director general de Grandvalira Nevasa a partir del proper dilluns 27 de juliol. Moreno és llicenciat en gestió comercial i màrqueting per ESIC. MBA per l'institut d'Empresa i Programa de Digital Business DIBEX en ISDI. Tal com explica l'entitat en un comunicat, Moreno compta amb més de 20 anys d'experiència en els àmbits comercial, màrqueting i de comunicació, i ha exercit el càrrec de director comercial i de màrqueting, i de director de màrqueting i comunicació a diferents empreses com Ikea, ING Direct, Stage Entertainment o Parques Reunidos. El nomenament del nou director dona impuls a la línia estratègica de la companyia amb l'objectiu de continuar fent créixer la marca Grandvalira, així com la d'Ordino Arcalís.