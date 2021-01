Grandvalira obre el 45% del domini esquiable i acull uns 2.000 esquiadors

El domini esquiable de Grandvalira i Ordino Arcalís ha tornat a obrir les portes aquest dissabte només per al públic resident amb una afluència d'uns 2.000 esquiadors, segons les xifres que el camp de neu ha quantificat al voltant de la una del migdia. Aquests esquiadors poden fer servir entre un 40 i un 50% dels quilòmetres esquiables. Pel que fa al nombre de pistes obertes, el percentatge seria més alt, segons els sectors, i quant als remuntadors, una mica menor, ja que alguns dels quals donen accés a més d'una pista.

"La jornada està sent tranquil·la, perquè no hem tingut aglomeracions ni a les taquilles ni tampoc en els accessos de trànsit rodat", ha explicat Juan Ramon Moreno, director general de Grandvalira-Nevasa, que ha recordat que durant aquest dissabte i diumenge els esquiadors locals podran accedir a l'estació de franc, i a partir d'aquest dilluns i fins el dia 9 a un preu especial. "Ens hauria agradat que catalans, espanyols i francesos haguessin vingut, però no ha pogut ser per culpa de la situació sanitària, però ho tenim tot preparat per quan puguin venir", ha afegit.

Grandvalira ha explicat que els canons de neu funcionen a ple rendiment amb l'objectiu d'acumular com més neu millor i que a la majoria del domini hi ha uns 60 centímetres de neu pols per poder esquiar amb les màximes garanties. La previsió és que durant la jornada d'aquest diumenge, si el temps acompanya, l'afluència d'esquiadors augmenti i es pugui arribar als 3.000, tot i el camp de neu té una capacitat d'uns 15.000 visitants.

651x366 Els esquiadors a Pal Arinsal, aquest dissabte. / VALLNORD Els esquiadors a Pal Arinsal, aquest dissabte. / VALLNORD

Pel que fa a Vallnord Pal-Arinsal, presenta un 19% de remuntadors oberts, el 43% de les pistes i el 69% d'activitats en funcionament. L’accés està limitat únicament per al públic local i és necessari presentar la tarja verda o el passaport andorrà. L'aforament està limitat a dues mil persones en les diferents modalitats d'esquí d'esquí de muntanya.