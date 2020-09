Grandvalira no obrirà els espais d''après-ski'

Els emblemàtics espais d''après-ski' de l'Abarset i l'Aprés Amelie no obriran durant la temporada d'hivern 202-2021. Segons expliquen des de Grandvalira, la pandèmia de la Covid-19 i el seu compromís social amb la situació actual els obliga a encarar una temporada d'hivern sense obrir aquests espais d''après-ski', de la mateixa manera que altres reconegudes estacions d'arreu d'Europa. En aquest sentit, des de l'estació es mostren conscienciats i confien amb l'esforç de la societat per superar la situació actual i, per tant, no consideren convenient obrir i posar en risc aquest sacrifici col·lectiu.

D'altra banda, Grandvalira assegura que els dos espais emblemàtics situats al sector del Tarter i al sector d'Encamp tornaran amb més força i amb més ganes de festa l'hivern vinent. De fet, l'Abarset té previst inaugurar les seves noves instal·lacions la temporada 2021-2022 amb un nou concepte d''après-ski' completament canviat. Amb aquest nou projecte, l'estació informa que s'augmentarà la capacitat d'aforament i es millorarà el servei.