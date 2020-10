El Greco insta a informar "de seguida que sigui possible" sobre canvis en matèria judicial i parlamentària

El Grup d’Estats Contra la Corrupció del Consell d’Europa ( Greco) ha fet públiques aquest dimecres les conclusions sobre el quart cicle d’avaluació, centrat en la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, els batlles i els fiscals, que la setmana passada ja van transcendir en part i que el ministre portaveu, Eric Jover, va valorar, manifestant que moltes de les recomanacions requeririen canvis en la Constitució. El Greco fa tretze recomanacions a Andorra de les quals ha valorat el seu compliment i ha conclòs, tal com ja s’havia avançat, que tres han estat aplicades de manera satisfactòria, tres parcialment i set que no han estat aplicades. Una de les constatacions que fa el Greco és que “pel que fa als parlamentaris pocs progressos es poden detectar” i pel que fa a batlles i magistrats troba que, “sobretot, s’ha de modificar la composició del Consell Superior de la Justícia per tal d’assegurar una representació adequada”. I quant als fiscals, una de les remarques és que cal adoptar un sistema “sostenible d’assessorament confidencial sobre les qüestions ètiques”. En conclusió, tot i que es valoren els progressos fets, des de l’organisme depenent del Consell d’Europa es conclou que “el nivell actual de conformitat amb les recomanacions és ‘globalment insatisfactori’” i, per aquest motiu, ‘convida’ el cap de la delegació d’Andorra a “sotmetre, de seguida que sigui possible, un informe sobre els progressos fets” respecte de les recomanacions que queden per implementar.

Entre les remarques cal destacar que es considera “insuficient” els avenços fets perquè hi pugui haver un procediment de consulta pública sobre les accions del Consell General i, malgrat es posa en relleu que s’ha modificat el reglament del Consell General i que es treballa en una llei de transparència, s’evidencia que cal “elaborar i adoptar un codi de conducta dels consellers generals”. A més, creuen necessari introduir una obligació específica perquè els parlamentaris declarin tots els seus interessos, un sistema de declaració pública del patrimoni i dels interessos dels consellers generals i una formació específica i assessorament sobre qüestions ètiques i de deontologia.

Pel que fa a l’àmbit judicial, des del Greco “s’agraeix” la revisió del sistema de responsabilitat disciplinària de batlles i magistrats i l’increment dels terminis de prescripció de les infraccions disciplinàries, la introducció d’un procediment específic de l’audiència disciplinària, la conservació de les informacions detallades en els procediments disciplinaris i la publicació de totes les resolucions disciplinàries del Consell Superior de la Justícia. També veuen de bon ull les formacions sobre ètica i integritat a batlles i magistrats però troben a faltar un sistema “sostenible d’assessorament confidencial sobre les qüestions ètiques”. I, "sobretot", insten a "modificar la composició del Consell Superior de la Justícia per tal d’assegurar una representació adequada dels membres del cos”. I, finalment, assenyalen que caldria examinar el nomenament dels batlles i dels magistrats per a un mandat amb una durada indefinida.

Finalment, el Greco també constata “satisfactòriament” que les decisions del fiscal general d’inhibir un fiscal adjunt hagin de fer-se de manera justificada per escrit i també el nou sistema de responsabilitat disciplinària dels fiscals, “que incrementa els terminis de prescripció de les infraccions disciplinàries, introdueix un procediment específic detallat de l’audiència disciplinària, i preveu la conservació de les informacions detallades en matèria de procediments disciplinaris i la publicació de totes les resolucions disciplinàries”. També “és positiu”, manifesten, que es facin habitualment formacions sobre ètica i integritat. No obstant això, troben a faltar un sistema “sostenible” d’assessorament confidencial sobre les qüestions ètiques.