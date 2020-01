Greus contratemps en el transport públic pel temporal

El pas del temporal que aquest dimecres està afectant pràcticament tot el Principat ha causat i està causant tot un seguit de contratemps, especialment en el transport públic. En aquest sentit, a Sant Julià de Lòria, en algunes parades d'autobús s'ha pogut observar com una gran filera de persones esperava per pujar a l'autobús, ja que molts usuaris han optat per aquest mitjà de transport i estalviar-se així d'agafar el seu cotxe particular.