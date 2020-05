Grifols prestarà a Andorra dues màquines per detectar el coronavirus

La gestió de la pandèmia de la Covid-19 a Andorra i la posada en marxa d'un cribratge massiu únic al món ha fet que la companyia multinacional farmacèutica Grifols s'hagi posat en contacte amb el Principat per col·laborar en el projecte a través de la signatura d'un conveni. La societat, especialitzada en la investigació de vacunes i tractaments pel coronavirus, ha posat a disposició del país dues màquines de determinació TMA que, segons el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, "tenen més sensibilitat" que les proves PCR. Aquestes màquines, cedides de manera gratuïta i mentre duri la pandèmia, permeten fer 1.000 tests al dia cadascuna i està previst que arribin als laboratoris del SAAS al llarg de la setmana vinent.

La tècnica TMA ha estat dissenyada per Grifols a Califòrnia i permet detectar casos positius "a través dels sèrums dels malalts". Martínez Benazet ha reconegut que aquest lliurament "garanteix una capacitat suficient de reactius per fer totes les TMA que siguin necessàries" i, per tant, aquest fet permetrà "fer la gestió postcribratge d'una forma més eficient". A més, si l'estratègia andorrana per frenar el coronavirus era mitjançant un diagnòstic "molt ràpid", aquesta eina permetrà agilitzar encara més aquesta tasca. Així mateix, el titular de Salut ha assegurat que el retorn d'Andorra serà oferir coneixement i informació a la comunitat científica. Aquestes proves també s'empraran per aplicar-les als més vulnerables després de sotmetre's als tests d'anticossos.

Precisament, pel que fa al cribratge poblacional, ja són més de 20.000 les persones que han passat pels diferents 'stop labs' ubicats al país. El Govern ha recordat que després del test s'enviarà un SMS a cada persona on es donarà un primer resultat, però aquest no serà definitiu. En cas que sigui positiu, es recomanarà a la persona aïllar-se a casa i posar-se en contacte amb el seu metge referent perquè sigui aquest qui prengui les mesures adients. En cas contrari, es recordarà que s'han de continuar respectant les recomanacions actuals. Fins a aquest dimecres ja són 18.000 els missatges emesos. En aquells casos que pateixin un endarreriment en la comunicació, poden trucar al telèfon 775 006.

Actualització de les dades sanitàries

Durant l'habitual roda de premsa també s'han actualitzat les dades sanitàries. En aquest sentit, cal destacar que el nombre de contagiats totals es manté en 751, dels quals 184 encara són actius. Durant les darreres 24 hores s'han curat 7 persones més, el que suposa que el total de pacients que han superat la malaltia se situïn en 521. Entre els professionals de la salut hi ha 31 infectats i 5 més que pertanyen als cossos especials. El nombre de defuncions continua sent de 46.

A l'hospital hi ha 15 pacients positius, dels quals 9 estan a planta i 6 a la Unitat de Cures Intensives (UCI). A hores d'ara encara hi ha cinc pacients ventilats mecànicament. Al Cedre són 18 els casos positius, dels quals 4 provenen del centre sociosanitari Salita i 6 més resten pendents de rebre els resultats de les proves PCR.