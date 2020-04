Grups de compra a les comunitats de veïns

Les setmanes de confinament que es viuen a pràcticament tot el món han fet que moltes comunitats de veïns s'hagin organitzat per fer més confortable el dia a dia. A banda de compartir moments d'oci en terrasses o balcons, s'ha començat a estendre la possibilitat que algun veí coordini la compra de la resta del veïnat per tal de restringir al màxim el trànsit de persones, en aquest cas de repartidors, a l'edifici o urbanització.

La mesura és especialment d'interès per persones grans o amb la mobilitat reduïda. Un veí s'encarrega de centralitzar les comandes de la resta i s'ocupa de fer les compres. D'aquesta manera el servei de lliurament a domicili només ha de fer un viatge a aquell edifici o urbanització.

Al fil d'aquesta iniciativa, supermercats consultats per l' ARA Andorra han recordat la recomanació d'intentar fer la compra un cop a la setmana, preferiblement per internet. En cas d'acudir a l'establiment, a més de prendre les mesures de seguretat i higiene oportunes, es recomana anar-hi amb la llista de les necessitats i fer la compra amb la màxima rapidesa possible.