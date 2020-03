Un total de 25 persones, pendents de saber si tenen la Covid-19

El ministre portaveu, Eric Jover, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han comparegut a l’edifici administratiu del Govern per actualitzar les dades i les mesures per afrontar el brot de la Covid-19. El ministre de Salut ha informat que a l’espera de rebre nous resultats no s’ha incrementat el nombre de nous positius per Covid-19. Hi ha 25 casos pendents de diagnòstic i 12 que han donat negatiu les darreres hores, tres dels quals eren nens; la xifra de positius es manté en 39. A l’hospital Nostra Senyora de Meritxell estan ingressats 14 pacients, cinc dels quals són positius i nou estan pendents de resultat, un dels quals és un nen amb “bon estat de salut” i un altre cas a la UCI amb una pneumònia. Aquest últim, segons Martínez Benazet, “està pendent del resultat per coronavirus tot i que no apunta massa a donar positiu”. En relació amb això, Martínez Benazet ha recordat que “tots els casos que estan apareixent fins ara són dels mateixos tres focus que s’han detectat, però això no vol dir que no apareguin nous focus d’infecció al país que encara desconeixem”.

El màxim responsable de la cartera de Salut ha volgut destacar que el Principat s’ha pogut avançar una setmana, des d’un punt de vista epidemiològic, en comparació amb els països veïns. “No perquè siguem millor sinó perquè vam veure el que estava passant a Espanya o Itàlia, i això ens ha permès controlar l’escalada de casos”. En qualsevol cas, ha recordat “ l’alta capacitat d’infecció del virus” i ha insistit en la necessitat que “tots ens quedem a casa; el virus per si sol no camina, però nosaltres sí, així que no ens hem de desplaçar”.

Abans de começar la seva intervenció, Jover ha volgut enviar un agraïment a les autoritats de la Unió Europea per “entendre la idiosincràsia del Principat i evitar restringir la mobilitat transfronterera entre la UE i el nostre país”, i ha afegit que “el fet que se’ns tingui en consideració també és fruit la feina dels coprínceps i del nostre marc institucional”.

El portaveu del Govern també ha puntualitzat que haver tancat les fronteres andorranes fa uns dies “hagués posat en perill el transport de mercaderies de primera necessitat o de material sanitari, i hagués posat en risc la mobilitat de treballadors transfronterers o d’emergències sanitàries”. Segons Jover, les decisions que s’han pres “han estat proporcionades a la nostra idiosincràsia de país, seguint les recomanacions d’organismes internacionals i buscant la complicitats a banda i banda de les fronteres, perquè és conjuntament amb aquests països que podrem afrontar la crisi”.

Dos sancions per activitat comercial oberta

Per la seva banda, el ministre portaveu ha assegurat que s’han fet unes petites modificacions al decret aprovat aquest dimarts per evitar restringir activitats que són necessàries per al bon desenvolupament de la cobertura de primeres necessitats. En aquest sentit, Jover ha detallat que “els serveis vinculats als assajos i anàlisis clíniques passaran d’estar de guàrdia a oberts; també obrirà el comerç al detall i l’engròs d’articles de drogueria, farmàcia i combustibles”.

També ha destacat que els serveis de policia “han aixecat dos actes més a negocis que mantenien activa la seva activitat, malgrat la prohibició” i es procedirà a obrir l’expedient sancionador corresponent. En relació amb això, el ministre ha posat en relleu que al voltant del 49% de l’activitat empresarial roman tancada, un 18% oberta, i la resta es manté de guàrdia.

Sobre les obres del tanatori annexa a l’hospital, que aquest dimecres es veien actives, tant Jover com Martínez Benazet s’han afanyat a dir que “d’una banda, s’està tancant de manera segura la zona, i per l’altra, que s’està habilitant un accés alternatiu de persones que puguin estar contagiades pel coronavirus”. En qualsevol cas, el ministre portaveu ha explicat que “amb un requeriment previ, hi ha certes tasques de la construcció que es poden continuar si es considera adient per garantir la seguretat”.

Per acabar, Jover ha avançat que l’edifici administratiu “estarà tancat al públic i només atendrà amb cita prèvia”, i ha destacat que la línia 188 continua sent molt concorreguda amb “632 noves trucades des d’ahir a les 8 del vespre fins avui a les 11 del matí, amb preguntes vinculades al decret publicat aquest dimarts i sobre les tipologies de comerços oberts i tancats”.

Per últim, Jover ha anunciat que el copríncep episcopal, Joan Enric Vives, farà una compareixença institucional a les 15 hores a través d’Andorra Televisió.