"Hi ha vint vegades menys contagis a l'exterior que a l'interior"

No reunir-se amb persones de fora de la bombolla de convivència. Aquesta és l'única fórmula efectiva per evitar contagiar les persones més estimades durant el Nadal, segons quatre experts que, tot i recomanar que no hi hagi cap mena de trobada social fora del nucli, donen unes pautes per intentar reduir al mínim el risc d'infectar els familiars. Són la cap d'epidemiologia de la Vall d'Hebron Magda Campins, l'investigador i matemàtic de la Universitat Rovira i Virgili Àlex Arenas, l'expert en aerosols i professor de la Universitat de Colorado José Luis Jiménez, i el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós.

Quantes persones es poden reunir?

No reunir-se amb persones de fora de la bombolla de convivència. Aquesta és l'única fórmula efectiva per evitar contagiar les persones més estimades durant el Nadal, segons quatre experts que, tot i recomanar que no hi hagi cap mena de trobada social fora del nucli, donen unes pautes per intentar reduir al mínim el risc d'infectar els familiars. Són la cap d'epidemiologia de la Vall d'Hebron Magda Campins, l'investigador i matemàtic de la Universitat Rovira i Virgili Àlex Arenas, l'expert en aerosols i professor de la Universitat de Colorado José Luis Jiménez, i el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós.

Com s'ha de ventilar el menjador?

Els últims estudis han demostrat que el coronavirus no només es transmet per les petites gotes que emetem al parlar, sinó també pels aerosols que surten del nas i la boca. "És com si tots fuméssim i emetéssim fum", utilitza com a metàfora Arenas, que fa una recomanació per valorar si un espai és l'adequat per reunir-se: "Si una persona està fumant, la resta respiraran el seu fum?". Si la resposta és que sí, aquella habitació reuneix les condicions idònies per infectar tothom: el virus s'anirà acumulant a l'aire -com fa el fum del tabac- i tots, tard o d'hora, l'acabaran respirant. Per això, tots incideixen en la importància de la ventilació: "Es tracta de tenir, en tot moment, les finestres una mica obertes, perquè corri l'aire. I podem utilitzar portes o campanes extractores per provocar que es mogui l'aire", indica Jiménez, que puntualitza que això s'ha de fer a totes les parts de la casa, inclosos els lavabos. Tots els experts recalquen que, a l'exterior, es redueix en picat el perill: "Els estudis demostren que hi ha vint vegades menys contagis a l'exterior que a l'interior".

S'ha de portar la mascareta tota l'estona?

Sí, i només s'ha de treure just per menjar o beure, tant si es fa en un interior com a l'aire lliure: "L'estona abans de dinar, i sobretot durant la sobretaula, s'ha de portar sempre, però no només per Nadal, també si anem a un bar o restaurant", recalca Campins. Un altre factor important és la distància i distribució a la taula: "Millor ajuntar les bombolles de convivència en grups i deixar espai entre les que són diferents, o col·locar les persones una si, una no i en diagonal, perquè hi hagi més espai", diu Padrós. I l'epidemiòloga afegeix: "I millor no posar a la mateixa taula els joves o nens i la resta, perquè solen tenir més contactes, i especialment s'han de separar dels avis i col·lectius de risc".

És millor fer-se una prova de Covid abans de les trobades?

No hi ha una resposta clara. Padrós i Campins no recomanen fer-se cap prova test ni PCR abans dels àpats o reunions perquè, en asimptomàtics, poden sortir falsos negatius: "I la gent pot confondre un resultat negatiu amb un fals passaport per fer el que vulgui, i has de portar mascareta i mantenir la distància encara que facis test. A més, al mercat hi ha marques amb menys sensibilitat de la que diu el fabricant". En canvi, Arenas i Jiménez, que comparteixen que s'han de mantenir igualment les mesures de protecció, sí que creuen que fer-se un test d'antígens abans de les trobades pot ajudar a evitar més positius. "El 20-30% dels positius contagien molt, i si es troben amb els familiars, els contagiaran a tots o a la meitat. I quan ho detectis, aquests ja hauran contagiat també altres persones".

Com es pot anar a veure els avis?

L'opinió dels quatre experts és unànime: a l'aire lliure, amb mascareta i mantenint la distància. "Si la persona pot caminar, se la pot anar a buscar i anar a fer una passejada o seure al parc, però cal evitar els àpats, perquè és quan ens traiem la mascareta", defensa Campins. A més, tots quatre desaconsellen enèrgicament les trobades en interiors amb avis o persones de risc, perquè és on hi ha més possibilitats de contagiar-se. Així mateix, Arenas i Padrós posen èmfasis en el temps: "A l'aire lliure pots estar-hi més estona, però si és a dins, com menys temps millor". I Jiménez hi posa xifres: "Si passes 20-40-60 minuts compartint l'aire i parlant de prop, o passes 15 minuts sense mascareta, hi ha molt risc de contagiar. En canvi, es pot passejar pel parc o la platja, amb mascareta i a distància, i s'hi pot estar molt de temps perquè el risc és molt baix".

Com es pot calcular el risc de les trobades?

S'han de tenir en compte diferents factors. A l'aire lliure, tot i que s'ha de mantenir distància i mascareta, seria l'ambient més complicat per transmetre el virus. Als interiors, com més petit sigui l'espai, més persones es reuneixin i menys ventilació hi hagi, més probabilitats hi ha que tots els membres de la trobada acabin contagiats si un dels assistents és un positiu asimptomàtic. Alhora, com més contactes estrets o situacions de risc s'acumulin, més possibilitats hi ha d'infectar-se i de contagiar també els altres. I el missatge de tots els experts és el mateix: és millor sacrificar i posposar les festes d'aquest Nadal per tenir tots els amics i familiars vius i sans l'any vinent. "Ens estem jugant el futur d'una manera incomprensible; l'any 2021 serà un bon any, però fem que comenci bé", demana Padrós.