Hola estiu, t'estàvem esperant

Ja sigui pel confinament de gairebé tres mesos o perquè l'estiu és l'estació predilecte per la majoria, hi havia ganes de calor, sol i platja (i també muntanyes). L'estiu astronòmic ha començat aquest passat dissabte a les 23.44h i arriba amb una previsió que afavorirà el turisme a l'aire lliure.

Segons el Servei Meteorològic Nacional, es preveu que durant els pròxims tres mesos predominin les altes temperatures, per sobre fins i tot de la mitjana habitual, i l' absència de precipitacions, que seran més aviat escasses.

A partir de demà els dies es començaran a escurçar. La sortida del sol s'anirà endarrerint com, de fet, ja fa vora una setmana que està passant. En canvi, l'hora de la posta de sol no es començarà a avançar fins a principis de juliol. No serà fins al 22 de setembre que el dia i la nit tindran la mateixa durada. Aleshores, concretament a les 15.31 h, serà l'equinocci de tardor.

Calendari astronòmic de l'estiu

Durant els pròxims tres mesos hi ha diversos esdeveniments astronòmics que de ben segur captaran l'atenció. Per començar, d'aquí un parell de setmanes, el dia 5 de juliol, hi haurà la primera lluna plena de l'estiu. Justament aquell dia hi haurà un eclipsi penombral entre les 5 de la matinada i les 8 del matí. Les altres dues llunes plenes seran els dies 3 d'agost i 2 de setembre. D'altra banda, entre els dies 12 de juliol i 19 d'agost es produirà la pluja d'estels delta-Aquàrids, que assolirà el seu màxim el 27 de juliol cap a les nou del vespre. S'esperen uns 20 meteors per hora.

Ara bé, l'esdeveniment estrella seran les Llàgrimes de Sant Llorenç (els Perseids), que començarà el 17 de juliol i s'allargarà fins al 24 d'agost. El màxim serà de 100 a 110 meteors per hora el dia 12 d'agost cap a les 13 h, de manera que per gaudir-ne caldrà estar atents al cel la nit anterior i posterior.