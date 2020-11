L'hospital activa el protocol de seguretat per un brot que afecta 9 persones

El SAAS ha procedit a activar els protocols de seguretat, tant per als pacients com per als professionals després de detectar 9 casos positius per Covid-19 que afecten a set professionals i a dos pacients de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.



Segons explica el SAAS per mitjà d'un comunicat, els cribratges periòdics que es realitzen a diferents serveis del centre han permès detectar que un infermer, cinc auxiliars d'infermeria, un estudiant en pràctiques i dos pacients ingressats a planta de medicina interna han donat positiu per SARS-CoV-2. Encara no se saben els resultats del cribratge realitzat a la resta de pacients de la mateixa planta.



Com a conseqüència d'aquest fet, la planta de medicina interna ha quedat tancada i aïllada per fer el seguiment dels pacients. La nota emesa acaba informant que es desconeix l'origen del brot, que podria haver tingut diverses causes, tant de fora l'hospital com d'algun professional de dins.



En les darreres 24 hores s’han notificat 76 casos positius, entre els quals cal destacar els afectats per un brot a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i que ha afectat a dos pacients i set professionals de l’àrea de pal·liatius. Els casos totals s’eleven a 6.142 (5.284 dels quals de la segona onada) i els actius són ara 827. A l’hospital hi ha 21 pacients ingressats, tres més que aquest dijous, dotze dels quals estan a planta i nou a la Unitat de Cures Intensives, sis dels quals intubats. En les darreres hores també s’han donat 112 altes. Pel que fa a les defuncions, cal destacar que es mantenen en 76.