L'hospital apunta a "l'ambient" com a causa de la intoxicació a Ordino

Ensurt a l'escola francesa d'Ordino, on aproximadament a les dues del migdia, segons el Govern, quaranta-set nens i un adult han patit urticàries, cefalea i dolor abdominal que ha obligat a engegar els protocols que des del ministeri d'Educació tenen establerts. Segons el cap de guàrdia de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, el motiu de la intoxicació seria provocat per "l'ambient" d'una de les zones del centre escolar. En canvi, segons l'executiu, "les primeres informacions apunten a una possible intoxicació per factors encara per identificar".

"Gairebé descartaria la intoxicació alimentària després que els companys facultatius fessin una intensiva exploració a dos infants que s'han desplaçat al servei d'Urgències de l'hospital", ha afirmat el cap de guàrdia. L'hospital ha explicat que han anat a Urgències dos escolars, un d'ells pel seu propi peu i l'altra l'ha traslladat una ambulància. El Govern, per la seva banda, eleva la xifra a tres infants que haurien estat atesos al centre mèdic. El cap de guàrdia ha afegit que "els companys que han visitat els nens han informat que no hi havia cap afectació respiratòria i que només hi havia vermellor".

A l'escola, s'han desplaçats equips de salut escolar i del SUM, que han fet una primera exploració als infants. Paral·lelament, els responsables de l'Associació de Pares de l'Escola Francesa d'Ordino (APAEFO) han contactat amb tots els pares per informar de la situació. Durant la tarda els bombers també han arribat a l'escola per "fer medicions i veure les possibles causes". De cara a la jornada d'aquest dimecres, segons el Govern, "els alumnes no utilitzaran de manera preventiva la zona on es podria haver iniciat el focus".