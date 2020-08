Aquests són la trentena de símptomes persistents, derivats de la Covid-19

Pèrdua del gust, mal d'ossos i migranyes, diarrea, dificultat per respirar... són només alguns dels símptomes que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha relacionat amb la Covid-19. Se sap que les afectacions provocades pel virus poden afectar malalts que no han estat ingressats en un hospital, i el que és encara més greu: poden arrossegar simptomatologia considerada lleu o moderada des de l'inici de la pandèmia al mes de març.

És per aquest motiu que, tal com explica l'ARA a Catalunya, s'ha demanat als centres d'atenció primària (CAP) que se'ls faci un "seguiment i acompanyament" en "coordinació" amb l'atenció especialitzada. En un document enviat, elaborat pel grup d'experts que el departament va engegar a mitjans de juny amb la participació del col·lectiu d'afectats, destaca una trentena de possibles símptomes de la Covid-19 persistent. Una patologia que ara està pendent d'una definició científica per part de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

"El comunicat és una fita molt important. Està reconeixent que, en alguns casos, hi ha una simptomatologia persistent més enllà del malalt que ha estat hospitalitzat i té seqüeles", explica Eva Sanfacundo, membre del col·lectiu d'afectats que participa en les reunions gairebé setmanals amb Salut.

Veïna de Sabadell de 37 anys, Sanfacundo encara viu en la mateixa pell aquesta situació. Unes migranyes molt fortes l'11 de març van derivar en ofec, opressió al pit, tos, diarrees i una fatiga constant. Malgrat que la seva metge de família li va dir que tot feia pensar que tenia Covid-19, no li van fer cap PCR perquè no requeria ingrés, només aïllament domiciliari. No va ser fins al maig que li van fer el test, però ja va sortir negatiu. Tractada ara a l'Hospital de Terrassa, i de baixa des de fa gairebé cinc mesos, se li manté l'opressió al pit, la dificultat per respirar i el cansament i també té problemes de concentració i memòria.

La sensació diatèrmica, el mareig, els dolors musculars i articulars, les erupcions o sequedat cutània, el vertigen, la taquicàrdia, la conjuntivitis o problemes miccionals (com les molèsties en orinar) són altres dels símptomes que apareixen entre el prop d'un miler de persones de la plataforma i que, segons ha avalat el grup d'experts de Salut, encaixarien en un quadre de Covid-19 persistent.

L'objectiu al qual aspiren des del primer moment, explica Sanfacundo, és aconseguir un "protocol" d'atenció específic. "Veiem que, en funció de qui et toca, tant a la primària com als especialistes, t'atén d'una manera o una altra. Per això reclamem la mateixa atenció, canals i proves per a tothom", afirma.