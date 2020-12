Impacte de gairebé un milió de la prova ciclista a la Massana de l'Ironman

La Massana acollirà entre el 28 de juny i el 3 de juliol l’ MTB Classic-Pyrénées, una prova que se celebrarà dins l’ Andorra Multisport Festival by Ironman i que es calcula que tindrà 200 equips participants (400 persones) que vindran al país amb uns 1.200 acompanyants i que faran una despesa mitjana de 150 euros per dia, la qual cosa pot arribar a suposar un impacte econòmic “de prop d’un milió d’euros”, concretament, 992.000 euros, tal com ha detallat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.

Gallardo ha subratllat que organitzar esdeveniments d’aquest tipus té diversos objectius: que el país aculli unes proves úniques; que hi hagi un benefici per al teixit empresarial i iniciar una nova activitat econòmica que pugui ser perdurable. En aquest sentit, ha recordat que l’acord per fer la Multisport Festival és per quatre anys. Al seu torn, la cònsol major de la Massana, Olga Molné, ha destacat l’aposta que ha fet la parròquia per la bicicleta de muntanya i ha subratllat el “reconeixement mundial” no només del circuit i de l’entorn sinó dels serveis que es poden donar als corredors. Pel que fa a la prova que la parròquia acollirà entre finals de juny i principis de juliol, ha destacat el fet que “portarà un tipus d’esportista diferent al de les copes del món”, bàsicament amants d’aquesta modalitat que “busquen emocions”.

Tal com ha comentat el ministre d'Economia, un altre dels atractius de la prova que acollirà la Massana durant quatre dies és que forma part dels circuits Epic i de la Unió Ciclista Internacional (UCI). Així, Andorra serà el segon país d’Europa en el circuit Epic i, a més, la prova andorrana donarà cinc places per a la mítica prova de Sud-Àfrica. En aquest sentit, el director regional d’Ironman al sud d’Europa, Agustí Pérez, ha recordat que les Epic Series són “el Tour de França de la BTT” .

L’MTB Classic-Pyrénées constarà de quatre etapes en les quals els equips, formats per parelles, hauran de recórrer 153 quilòmetres amb un desnivell de 5.000 metres i “en un entorn increïble”, tal com ha subratllat Pérez. Al seu torn el director de l’MTB Classic-Pyrenees, Carles Turné, ha detallat que la primera etapa serà un pròleg de set quilòmetres i 260 metres de desnivell que transcorrerà per la Massana i que servirà per donar l’ordre de sortida dels dies següents. La següent etapa constarà de 42 quilòmetres i 1.550 metres de desnivell amb sortida i arribada a la Massana, passant pel circuit Vallnord de BTT i la vall de Setúria. La següent, “la reina”, serà de 60 quilòmetres i 1.950 metres de desnivell positiu i sortirà de Canillo per arribar a la Massana. L’última constarà de 49 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell positiu i sortirà de Naturlandia, per arribar a la Massana, passant pel rec del Solà i el camí ral.