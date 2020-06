Impuls a la igualtat de gènere

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha anunciat aquest dilluns al migdia que les escoles comptaran amb una figura que vetlli per la igualtat de gènere. Ho ha avançat després de signar un nou pla conjunt amb el ministre d'Afers Socials, Joventut i Habitatge, Víctor Filloy, en el marc de la darrera reunió de la comissió nacional de prevenció de la violència domèstica i de gènere. Aquesta figura, que s'encarregarà de detectar situacions dins del context escolar que puguin conduir a desigualtats de gènere i proposarà mesures correctores, serà un docent del mateix col·legi, "ja que serà qui millor conegui les dinàmiques i la realitat del centre", ha remarcat Vilarrubla. La persona escollida per desenvolupar aquest càrrec també haurà de promoure i fer un seguiment de les accions que l'escola faci en matèria d'igualtat de gènere, a més de compartir amb el ministeri d'Educació i Afers Socials les experiències que hagin realitat amb els alumnes.



El nou pla d'acció per a la promoció de la igualtat, segons la ministra, s'estén a tots els àmbits de l'ensenyament, "no només al superior", i deixa en mans dels sistemes educatius l'avaluació i aplicació del document. Vilarrubla no descarta que en un futur, els tres sistemes educatius puguin realitzar jornades per compartir l'experiència i "aprendre dels altres". A més, també ha insistit en la necessitat d'implicar més les associacions de pares i mares en l'educació de la igualtat de gènere, "ja que el seu ensenyament va més enllà de l'aula".



Acció Feminista ajudarà a fer difusió de les polítiques d'igualtat

El ministre d'Afers Socials, Joventut i Habitatge, Víctor Filloy, i la presidenta d'Acció Feminista, Antonia Escoda, han escenificat aquest dilluns al migdia un acord per treballar conjuntament en la difusió de les mesures que es facin des del departament de polítiques d'Igualtat. En aquest sentit, Filloy ha admès que "les entitats socials representen una plataforma molt important per a la difusió de les accions o ajudes que engeguem des del ministeri i que els ciutadans a vegades no coneixen". De fet, la mateixa Escoda ha puntualitzat que sovint l'associació rep "preguntes i consultes de dones que nosaltres no sabem respondre i que derivem al departament d'Igualtat".

La signatura del document, un protocol de col·laboració, s'ha dut a terme després de la darrera reunió de la comissió nacional de prevenció de la violència domèstica i de gènere. Preguntada sobre l'augment del nombre de casos de violència domèstica durant el confinament, Escoda ha matisat que "la pandèmia ha fet aflorar moltes situacions de desigualtat entre homes i dones, no només els casos de violència masclista", i ha posat l'exemple del teletreball, que ha obligat moltes dones a sentir "encara més", la dificultat de conciliar la feina amb la cura dels fills.