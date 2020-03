Destrosses a tres pisos i un edifici evacuat arran d'un incendi a Sant Julià de Lòria

Un incendi que s’ha iniciat pels volts d’un quart de quatre de la tarda al número onze del carrer de Lòria (a Sant Julià) ha provocat importants danys en tres habitatges i ha obligat a traslladar al Servei d’Urgències quatre persones per inhalació de fums, mentre que una cinquena ha estat atesa al lloc dels fets. L’incendi s’ha iniciat en un pis i ràpidament s’ha propagat cap a dos habitatges més, afectant les dues façanes de l’edifici.



Els bombers, tal com ha explicat el cap de guàrdia, s’hi han desplaçat en rebre l’avís amb un total de sis efectius i quan han arribat al lloc dels fets s’han trobat dues persones a la finestra del tercer pis demanant auxili. La situació requeria d’una ràpida intervenció, segons el relat dels bombers, ja que tenien les flames al darrere i per aquest motiu han estat evacuades en camió escala. Altres tres persones, a més de tres gossos i un gat, han estat evacuats per l’escala de l’edifici. Tal com han informat des del SAAS, fins al lloc dels fets s’han traslladat una ambulància de suport vital avançat, dues de convencionals i una unitat de suport logístic que han traslladat quatre persones, dos homes, de 58 i 51 anys, i dues dones de 47 i 52, fins a l’hospital, ja que havien inhalat fum. Una cinquena persona ha estat atesa al lloc dels fets. Totes han estat donades d'alta.



Els bombers han hagut de desplaçar fins a quinze efectius ja que ha estat un incendi "complex" d’extingir. Un cop apagades les flames s’ha pogut avaluar que, tret dels tres habitatges que han quedat destrossats per les flames (els dos segons i el tercer segona), la resta de l’edifici no ha patit danys estructurals, per la qual cosa és possible que els ocupants dels altres pisos puguin tornar a casa seva aquest dimarts. Aquesta nit, però, l'hauran de passar a d'altres llocs ja que cal ventilar l’edifici per la forta olor. Les causes de l’incendi encara s’investiguen.